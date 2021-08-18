18 Ağu 2021 - 17:13- Asayiş G: 18 Ağu 2021 - 17:33

Genç Hemşir Bahçede Kendini Astı!

Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi kroner yoğun bakım servisinde hemşir olarak görev yapan 30 yaşındaki Sercan Atik intihar ederek hayatına son verdi.

Didem Barut
Didem Barut Tüm Haberleri
Genç Hemşir Bahçede Kendini Astı! mask

Edinilen bilgiye göre önceki akşam geç saatlerde arabasıyla Gündüzbey’de ailesine ait olduğu öğrenilen bahçeye giden ve kendisini kayısı ağacına asarak intihar eden 30 yaşındaki hemşir Sercan Atik’in ölümü yakınlarını ve İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi çalışanlarını yasa boğdu.

Sercan Atik’in uzun yıllardır görev yaptığı hastanedeki mesai arkadaşları duydukları üzüntüyü, “Güler yüzü ve neşesiyle hatırlayacağız. Çok şaşkınız, hiç unutmayacağız” sözleriyle ifade ettiler. Hastalar ve hasta yakınları tarafından da sevilen Atik’in cenazesi Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından öğle namazına müteakip Malatya Şehir Mezarlığı’nda defnedildi.
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18 Ağu 2021 - 17:13 Malatya- Asayiş

Muhabir Didem Barut

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