Genç Hemşir Bahçede Kendini Astı!

Edinilen bilgiye göre önceki akşam geç saatlerde arabasıyla Gündüzbey’de ailesine ait olduğu öğrenilen bahçeye giden ve kendisini kayısı ağacına asarak intihar eden 30 yaşındaki hemşir Sercan Atik’in ölümü yakınlarını ve İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi çalışanlarını yasa boğdu.
Sercan Atik’in uzun yıllardır görev yaptığı hastanedeki mesai arkadaşları duydukları üzüntüyü, “Güler yüzü ve neşesiyle hatırlayacağız. Çok şaşkınız, hiç unutmayacağız” sözleriyle ifade ettiler. Hastalar ve hasta yakınları tarafından da sevilen Atik’in cenazesi Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından öğle namazına müteakip Malatya Şehir Mezarlığı’nda defnedildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.