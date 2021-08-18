44 NUMARALI FORMAYI GİYECEK!

Fenerbahçe Spor Kulübü ile anlaşmasını fesh eden Sadık Çiftpınar yaklaşık 2,5 yıl aradan sonra tekrar Malatya'ya dönüyor.

Yeni Malatyaspor Sadık Çiftpınar'ın Malatya'ya geleceğini, kısa bir video ile izleyicilere merak uyandırarak paylaştı. Sarı Kırmızılı kulübün videoyu 44 numara ile paylaşım yapması ise taraftarı heyecanlandırdı. Sadık Çiftpınar'ın bu yıl 44 numaralı forma ile sahaya çıkması bekleniyor.

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