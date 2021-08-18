18 Ağu 2021 - 16:43- Spor G: 18 Ağu 2021 - 18:00

44 NUMARALI FORMAYI GİYECEK!

Fenerbahçe'den ayrılan Sadık Çiftpınar Yeni Malatyaspor'da 44 numaralı formayı giyecek.

Beyza Nur GÜL
Beyza Nur GÜL Tüm Haberleri
44 NUMARALI FORMAYI GİYECEK! mask

Fenerbahçe Spor Kulübü ile anlaşmasını fesh eden Sadık Çiftpınar yaklaşık 2,5 yıl aradan sonra tekrar Malatya'ya dönüyor.

Yeni Malatyaspor Sadık Çiftpınar'ın Malatya'ya geleceğini, kısa bir video ile izleyicilere merak uyandırarak paylaştı. Sarı Kırmızılı kulübün videoyu 44 numara ile paylaşım yapması ise taraftarı heyecanlandırdı. Sadık Çiftpınar'ın bu yıl 44 numaralı forma ile sahaya çıkması bekleniyor.

İşte o videoyu linke tıklayarak öğrenebilirsiniz...
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# YENİ MALATYASPOR İLE İLİŞKİLİ:
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18 Ağu 2021 - 16:43 Malatya- Spor

Muhabir Beyza Nur Gül

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