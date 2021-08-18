18 Ağu 2021 - 16:19- Eğitim G: 18 Ağu 2021 - 16:30

Öğretim üyesi alınacak!

Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanını yayınladı.
Öğretim üyesi alınacak! mask

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23, 24. ve 26. maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi hükümlerine göre Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır. İlan edilen kadrolara 2547 sayılı Kanunun Ek 38. Maddesi kapsamında başvuru alınmamaktadır.
Başvuru süresi ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. İdarenin gerek gördüğü hallerde ilanın her aşaması iptal edilebilir.'' ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız...

18 Ağu 2021 - 16:19 Malatya- Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
YKS birincileri ve illeri gündemden düşmüyor! mask
YKS birincileri ve illeri gündemden düşmüyor!
Bina Onarım İşi Yapılacak! mask
Bina Onarım İşi Yapılacak!
Çok Sayıda Sözleşmeli Personel Alınacak! mask
Çok Sayıda Sözleşmeli Personel Alınacak!
ÇOK SAYIDA ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAK mask
ÇOK SAYIDA ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAK
Malatya YKS’de Derece Oranını Arttırdı mask
Malatya YKS’de Derece Oranını Arttırdı
ÇOK SAYIDA ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALINACAK mask
ÇOK SAYIDA ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALINACAK
Anket Malatya'nın en başarılı siyasetçisi kimdir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL