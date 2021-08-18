18 Ağu 2021 - 16:12- Ekonomi G: 18 Ağu 2021 - 16:20

Bina onarım ve tadilat işi yaptırılacak

Malatya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı bina onarım ve tadilat işi yaptıracağını duyurdu.

Bina onarım ve tadilat işi yaptırılacak mask

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Malatya Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası Zemin Katta Bulunan Parmak İzi Laboratuvarı Onarım ve Tadilat İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.'' ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız...

18 Ağu 2021 - 16:12 Malatya- Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Tıbbi demirbaş malzeme alınacak mask
Tıbbi demirbaş malzeme alınacak
Tıbbi demirbaş malzeme alınacaktır mask
Tıbbi demirbaş malzeme alınacaktır
İcradan Satılık Sulu Arsa! mask
İcradan Satılık Sulu Arsa!
Sözleşmeli Uzman Alınacak! mask
Sözleşmeli Uzman Alınacak!
Mahkemeden satılık tarla! mask
Mahkemeden satılık tarla!
İCRADAN SATILIK OTOMOBİL mask
İCRADAN SATILIK OTOMOBİL
Anket Malatya'nın en başarılı siyasetçisi kimdir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL