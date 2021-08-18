Bina onarım ve tadilat işi yaptırılacak

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Malatya Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası Zemin Katta Bulunan Parmak İzi Laboratuvarı Onarım ve Tadilat İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.'' ifadelerine yer verildi.

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