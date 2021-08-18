18 Ağu 2021 - 13:40- Gündem G: 18 Ağu 2021 - 13:44

Malatya Düğün Salonları Derneği’nden Sadıkoğlu’na tam destek

Malatya Düğün Salonları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Altıntop, yaptığı basın açıklamasıyla MTSO Başkanı Oğzuhan Ata Sadıkoğlu’nu desteklerini dile getirdi. Sadıkoğlu’la sonuna kadar birlikte olacaklarını belirten Altıntop, Malatya Valisi Aydın Baruş’tan beklentilerinin şehre değer katması ve şehirde oluşabilecek kutuplaşmanın önüne geçmesi olduğunu söyledi.

Mutlu Sarıgül
Mutlu Sarıgül Tüm Haberleri
Malatya Düğün Salonları Derneği’nden Sadıkoğlu’na tam destek mask

Malatya Düğün Salonları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Altıntop ve Yönetim Kurulu üyeleri dün Malatya Gazete ve Televizyoncular Cemiyeti’nde bir basın açıklaması yaparak, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’na destek oldular. Basın açıklamasını Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Altıntop yaptı.

Altıntop, Malatya Düğün Salonları Derneği olarak Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’nu desteklediklerini dile getirdi.

 “OĞUZHAN ATA SADIKOĞLU’NU DESTEKLİYORUZ”

Sonuna kadar MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’yla birlikte olduklarını söyleyen Altıntop, 

Seçildiği günden bugüne Malatya için gövdesini taşın altına koyan, Malatya markasını dünyanın her yerinde layıkıyla temsil eden büyük özveri ve başarıyla 3.Organize Sanayi Bölgesi’nin açılmasında büyük pay sahibi olan, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin kayısı alımı için lisanslı soğuk hava depoculuğunu Malatya’mıza kazandıran, ulusal firma ve markaların Malatya’da fabrika kurmasında öncülük yapan, istihdam yaratabilmek adına Malatya’nın teşvik paketlerinden yararlanmasında büyük rol oynayan ve bunun gibi birçok proje ve organizasyona imza atan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’nu destekliyoruz. Bizler esnaf ve işadamları olarak kendisinden, ekibinden, şeffaf yönetim anlayışından memnunuz ve razıyız. Sonuna kadar kendisiyle birlikteyiz

diye konuştu.

“MALATYA VALİSİNDEN BEKLENTİMİZ BUDUR”

Malatya Valisi Aydın Baruş’un önceki gün yaptığı açıklamayı değerlendiren Altıntop, 

Bizim Malatya Valisinden beklentimiz şehrin valisi olarak şehre değer katması ve şehirde oluşabilecek kutuplaşmanın önüne geçmesidir. Malatya Valisinden beklentimiz budur. Malatya Valisi kutuplaşma yapmamalı, kurumlar arasında çatışmamaya müsaade etmemeli

dedi.

# malatya, tso

18 Ağu 2021 - 13:40 Malatya- Gündem

Muhabir Mutlu Sarıgül

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