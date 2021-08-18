1.OSB’nin Taze Başkanvekilinden İlk Açıklama

Malatya 1.Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu yapılan seçimin ardından yeniden belirlendi. 1. OSB Yönetimi Kurulunda, Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, iş insanları Akif Baştürk, Mahmut Topgül ve Mustafa Özhüsrev yer aldı.

Yönetim Kurulunda Başkanvekili olarak görev alan Akif Baştürk ayağının tozuyla basın açıklaması yaptı. Baştürk yazılı açıklamasında gündemde yer alan iddiaları da değerlendirdi. İşte o açıklama; “Bilindiği üzere, Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesinde sanayicilerin sorunlarını çözmek üzere oluşturulan 1. OSB Müteşebbis Heyeti seçimleri 4 yılda bir yasal süreleri içerisinde yapılmaktadır. Bu heyet de kendi arasında, ayrıca 1.OSB Yönetim Kurulu üyelerini seçmektedir.

Bir önceki Müteşebbis heyet ve Yönetim Kurulunun yetki süresi 13 Ağustos 2021 tarihinde tamamlandığından dolayı, Sayın Valimiz Aydın BARUŞ tarafından 13 Temmuz 2021 tarihinde Müteşebbis heyeti oluşturan tüm paydaşlara resmi yazı gönderilerek, 06 Ağustos 2021 tarihine kadar Müteşebbis heyette temsil edilecek isimleri resmi yazıyla istemiştir. Belirtilen süre içerisinde Valilik Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve 1. OSB’deki Sanayicileri temsilen de 1. OSB İş Adamları Derneği’nden temsilci isimleri bildirilmiştir. Bu süre zarfında Ticaret ve Sanayi Odası’ndan herhangi bir bildirim olmayınca yine Sayın Valimizin imzasıyla bu kez 13 Ağustos 2021 tarihine kadar isim bildirilmesi talep edilmiştir. Ancak bu süre zarfında da Malatya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından resmi bir bildirim yapılmamıştır.

Nihayetinde, Resmi süre içerisinde bildirilen isimlerin katılımı ile 16 Ağustos 2021 tarihinde 1. OSB Müdürlüğünde Müteşebbis heyet toplanarak, 5 kişiden oluşan yeni Yönetim Kurulunu seçmiştir. Müteşebbis Kurulu ile Yönetim Kurulu Başkan Vekilliklerine de, 1. OSB’deki sanayicilerimizi temsilen şahsım seçilmiştir.”

BAŞTÜRK: “GÜRKAN BAŞKANVEKİLLİĞİNİ KABUL ETMEDİ”

Baştürk 1.OSB Yönetim Kurulunda Başkanvekilliği görevinin Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teklif edildiğini ancak kendisinin kabul etmediğini de ifade etti ve,

Üzülerek belirtmem gerekir ki, Bu süreç öncesi özellikle Sayın Valimiz ve Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza yönelik, basında hiç de doğru bulmadığımız bir üslupla, yalan yanlış ithamlarda bulunulmuştur. Gerek Sayın Valimiz gerekse, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız her zaman sanayicilerimizin yanında olmuştur. Nitekim bugün yapılan ve 5 kişiden oluşan Yönetim Kurulu listesinde de 1 OSB’yi temsilen 3 Sanayici İş Adamımız bulunmakta olup, çoğunluk üyenin yine 1. OSB’deki Sanayici İş Adamlarından oluşması, bu destek ve teveccühün açık bir göstergesidir. Ayrıca toplantı esnasında, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Sayın Büyük Şehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Beyefendiye teklif edilmesine rağmen, kendileri Organize Sanayi Bölgesinin Sanayiciler tarafından yönetilmesi gerektiğini vurgulayarak, bu teklifi kabul etmemiş ve Başkan Vekilinin şahsım olması adına beyanda bulunmuştur.

Bu vesile ile öncelikle bizlere güvenerek bu görevi layık gören, başta Sayın Valimiz Aydın Baruş Beyefendiye, Büyük Şehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan Beyefendiye, 1.OSB İş Adamları Derneği Yönetimine ve 1.OSB Sanayici tüm İş Adamlarına şükranlarımı ve saygılarımı arz ederim.

dedi.

(Haber Merkezi)