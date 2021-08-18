OSB’nin Yeni Yönetimine İlk Yorum Sadıkoğlu’ndan Geldi

Son günlerde Malatya gündeminde geniş yer bulan iddiaların merkezindeki isim Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu yaptığı yazılı açıklamada TSO’nun yok sayıldığını söyledi. Sadıkoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Son günlerde hakkımızda ortaya atılan iddiaların ana sebebi Malatya Ticaret ve Sanayi Odamızın ve şahsımın itibarsızlaştırılması ve 16.08.2021 tarihinde yapılacak olan Malatya 1.OSB Müteşebbis seçimlerinde Malatya TSO’nun 1. OSB yönetiminden bertaraf edilme çabası olduğunu tüm kamuoyuna iletmiştik ve nihayetinde de öyle oldu.

Bir takım asılsız iddialar gölgesinde,16.08.2021 tarihinde Malatya Valisi Aydın Baruş başkanlığında gerçekleştirilen seçimle Malatya 1. OSB Yönetim Kurulu belirlendi.

93 yıl önce kurulan ve bugün 9 bini aşkın üyesiyle ilimiz ekonomisinin omurgasını oluşturan odamız bu seçimlerde yok sayılmıştır. Yeni yönetim kurulu, Malatya 1. OSB Müteşebbis Heyetinde yüzde 25 oranında temsiliyeti olan Malatya TSO’ ya yer verilmeden oluşturulmuştur. OSB’de üyelerimizin temsili noktasında zafiyete uğratıldığı bu konunun peşini bırakmayacağımızı ve takipçisi olacağımızı belirtmek isteriz.”

“TÜM BU YAŞANANLARI KAMUOYUNUN TAKDİRİNE BIRAKIYORUZ”

TSO Başkanı Sadıkoğlu günlerdir yaşanan gelişmelere rağmen oda olarak çalışmalarına devam edeceklerini belirterek,

Hiçbir makam ve kişilerle şahsımın problemi olması söz konusu dahi değildir. Ancak üyelerimizin çıkarlarına ve ilimiz sanayisinin gelişimine engel olacak her türlü yanlışın dün olduğu gibi bugünde hak ve hukuktan ayrılmadan, takipçisi olacağımızı belirtmek isterim. Üyelerimizin hakkını her şartta ve platformda savunmaya devam edeceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Göreve geldiğimiz günden bugüne üyelerimiz, ilimiz ve ülkemiz adına canla başla çalıştığımız gibi, bundan sonrada aynı heyecan ve vizyonla çalışmaya devam edeceğiz. Tüm bu yaşananları kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.

dedi.

(Haber Merkezi)