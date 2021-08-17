17 Ağu 2021 - 17:43- Ekonomi G: 17 Ağu 2021 - 17:48

Öğretim üyesi alınacak!

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 16 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Öğretim üyesi alınacak! mask

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Aşağıda  Anabilim Dalı  itibariyle  unvan ve şartları  belirtilen,  Üniversitemiz Fakülte  ve Yüksekokullarında  açık  bulunan  kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.'' ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız...

17 Ağu 2021 - 17:43 Malatya- Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Tıbbi demirbaş malzeme alınacaktır mask
Tıbbi demirbaş malzeme alınacaktır
İcradan Satılık Sulu Arsa! mask
İcradan Satılık Sulu Arsa!
Sözleşmeli Uzman Alınacak! mask
Sözleşmeli Uzman Alınacak!
Mahkemeden satılık tarla! mask
Mahkemeden satılık tarla!
İCRADAN SATILIK OTOMOBİL mask
İCRADAN SATILIK OTOMOBİL
İcradan Satılık Dükkan! mask
İcradan Satılık Dükkan!
Anket Malatya'nın en başarılı siyasetçisi kimdir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL