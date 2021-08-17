ÇOK SAYIDA ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAK

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, '' Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümlerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15. gündür.'' ifadelerine yer verildi.

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