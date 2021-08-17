17 Ağu 2021 - 17:39- Eğitim G: 17 Ağu 2021 - 17:42

ÇOK SAYIDA ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAK

Atatürk Üniversitesi 37 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
ÇOK SAYIDA ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAK mask

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, '' Üniversitemizin  aşağıda  yazılı  birimlerine,  2547  sayılı  Kanunun  ilgili  maddeleri  ve  “Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim  Elemanı  Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümlerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15. gündür.'' ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız...

17 Ağu 2021 - 17:39 Malatya- Eğitim

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