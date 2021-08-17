17 Ağu 2021 - 17:36- Ekonomi G: 17 Ağu 2021 - 17:40

Tıbbi demirbaş malzeme alınacak

Turgut Özal Tıp Merkezi tıbbi demirbaş malzeme alacağını duyurdu.
Tıbbi demirbaş malzeme alınacak mask

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Beyin Cerrahi Ünitesi İhtiyacı 2 Kalem Tıbbi Demirbaş Malzeme alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.'' ifadelerine yer verildi.

Söz konusu ihalenin teklif açma tarihi 7 Eylül olarak açıklandı.

İlana ulaşmak için tıklayınız...

17 Ağu 2021 - 17:36 Malatya- Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Mahkemeden satılık tarla! mask
Mahkemeden satılık tarla!
İCRADAN SATILIK OTOMOBİL mask
İCRADAN SATILIK OTOMOBİL
İcradan Satılık Dükkan! mask
İcradan Satılık Dükkan!
Tıbbi demirbaş malzeme alınacak mask
Tıbbi demirbaş malzeme alınacak
Okul Binası Yaptırılacak! mask
Okul Binası Yaptırılacak!
Altındaki sert dalgalanma tedirginlik yarattı! mask
Altındaki sert dalgalanma tedirginlik yarattı!
Anket Malatya'nın en başarılı siyasetçisi kimdir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL