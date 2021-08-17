17 Ağu 2021 - 15:06- Spor G: 17 Ağu 2021 - 15:10

Idrissa Doumbia imzaya yakın

Yeni Malatyaspor, Fildişili önlibero Idrissa Doumbia’yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Portekiz ekibi Sporting’in formasını giyen 23 yaşındaki oyuncunun birkaç gün içerisinde Türkiye’ye gelmesi bekleniyor.

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
Idrissa Doumbia imzaya yakın mask

Süper Lig’de 2021-2022 sezonunu sıkıntısız geçirmek isteyen ve bu noktada transferde ince eleyip sık dokuyan Yeni Malatyaspor’da yönetim, önlibero mevkii için aradığını Portekiz’de buldu. Yeni sezon öncesi önemli isimleri kadroda tutan sarı siyahlılar, transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor.

Transfer sürecinde Haddadi ve Aabid gibi önemli isimleri kadrosuna katan yönetim, uzun süredir orta sahaya yapacağı takviye için çalışmalarını sürdürüyordu. Bu nokta için iyi bir ismi kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdüren sarı siyahlı yönetim,  bir süredir görüşülen Idrissa Doumbia ile prensip anlaşmasına vardı. Bonservisi Portekiz ekibi Sporting'de bulunan 23 yaşındaki ön liberonun kısa süre içinde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Doğu Anadolu ekibinin Idrissa Doumbia’yı satın alma opsiyonuyla birlikte bir yıllık kiralık olarak kadrosuna katmayı planladığı öğrenildi.

GELECEĞİN YILDIZLARI ARASINDA GÖSTERİLİYORDU

Orta saha ve önlibero mevkilerinde forma giyen Idrissa Doumbia’nın güncel piyasa değeri 3,5 milyon Euro. Sporting ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fildişili oyuncu, geçen sezon Huesca’da kiralık olarak forma giydi.

RSC Anderlecht, Akhmat Grozny, SV Zulte Waregem ve Huesca gibi takımlarda oynayan Idrissa Doumbia, La Liga'da 23 maçta 768 dakika süre aldı. Savunma yönü güçlü olan genç oyuncu, Sporting'e transfer olduğu 2018-2019 öncesi geleceğin yıldızları arasında gösteriliyordu.

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17 Ağu 2021 - 15:06 Malatya- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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