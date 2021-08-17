Arslantepe’ye ziyaretçi akını

M.Ö. 4'üncü bin yıl boyunca Doğu Anadolu ve Mezopotamya toplumlarında devletin oluşum sürecindeki esaslı değişiklikleri gösteren Arslantepe Höyüğü çevrim içi düzenlenen 44. Dünya Miras Komitesi toplantısında alınan kararla dünya mirası olmuştu.

Yakın Doğu’da ilk devlet toplumunun ortaya çıkışına istisnai biçimde tanıklık etmesi ve bölge ekonomisini kontrol eden, merkezi bir otorite uygulayan bir yönetimin ortaya çıkışına sahne olması gibi pek çok özelliği içerisinde barındıran Arslantepe Höyüğü, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kaydedildikten sonra yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekmeye başladı.

GÜNLÜK ORTALAMA 400 ZİYARETÇİ

UNESCO listesine alındıktan sonra Arslantepe’de ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Kültürel gelenekler ve toplumsal değerlerin değişimi, hiyerarşi, sosyal farklılıklar ve ekonomik ayrıcalıklara dayanan yeni sosyal ve siyasi sistemlerin ortaya çıkışına tanıklık etmesi gibi üstün evrensel değerlere sahip olan Arslantepe’ye günlük ortalama 400 ziyaretçi uğruyor.

Yeni siyasi ilişkiler, anıtsal mimari, idari, teknoloji ve sanat alanında iktidara özgü yeni gelişmelere kaynaklık etmesi, Mezopotamya ve çevresinde, döneminin en kapsamlı kazılmış kamu kompleksini ve böyle bir gelişime dair en iyi şekilde korunmuş örneğini barındırması noktasında önemli bir yere sahip olan Arslantepe Höyüğü’ne ilginin her geçen gün daha da artması bekleniyor.

“ARSLANTEPE’Yİ HERKES TANIYACAK”

Arslantepe Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Francesca Balossi Restelli, Arslantepe’ye bundan sonraki süreçte daha çok ziyaretçi geleceğini söyledi. Restelli,

Şimdiye kadar akademisyenler Arslantepe’yi çok iyi tanıdılar ama bundan sonra herkes tanıyacak. Daha çok ziyaretçi gelecek, umarım yeni bir müze yapabiliriz. Belki misafirler için yeni dijital sistemler düşünülebilir. Bu taleplerde UNESCO’dan gelecek. Herkes buraya gelmeye başlayacak, çalışmak ve iş organizasyonu açısından biraz zor olacak. Ama umuyorum ki her şey iyi gidecek

diye konuştu.