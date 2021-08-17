Şifayı kozalak reçelinde buldu

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alır, reçel. Birçok meyveden reçel yapılabileceği gibi pek çok farklı ürünlerden de reçeller üretilebiliyor. Gül, çilek, vişne, şeftali derken günümüzde çam ve köknar ağaçlarında bulunan kozalaklardan reçel üretilmeye başlandı. Elazığ Fırat Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Öğrencisi Buket Kamış, kozalak reçelinin hikâyesi ile yapılışını öğrenmek ve bunu ödev haline getirmek üzere yaptığı çalışma kapsamında Zeynep Çolak’ın bu reçeli nasıl ürettiğini ve üretime nasıl başladığını dinledi.

TAM BİR ŞİFA DEPOSU

Türk mutfağında önemli bir yere sahip olan kahvaltı sofraları birbirinden farklı ürünlerle zengin hale getiriliyor.

Her geçen gün yeni lezzetler damakları tatlandırırken, kahvaltı sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alan reçelde farklı çeşitlerle sunulmaya başladı. Özellikle son dönemde çam ve köknar kozalaklarından meydana getirilen kozalak reçeli, hem lezzetli olması hem de şifa deposu olmasından dolayı birçok kişi tarafından tüketiliyor.

KIZININ HASTALIĞI İÇİN ÜRETTİ, TALEPLERE YETİŞEMİYOR

Kozalak reçeliyle damakları tatlandıran Zeynep Çolak, çok fazla duyulmayan ve üretilmeyen bu reçelin tam bir şifa deposu olduğunu söyledi.

İlk başlarda bu reçeli üretme gibi bir fikrinin olmadığını ancak kızının yaşadığı rahatsızlık sonrası yaptığı araştırmalarla sağlık açısından önemli bir yere sahip olan bu reçeli yapmaya başladığını anlatan Çolak, şunları söyledi:

“Küçük kızım sürekli öksürüyordu. Doktora götürdüm ancak öksürüğüne tam anlamıyla bir çare bulunamadı. Son olarak Kulak Burun ve Boğaz Uzmanları tarafından astım teşhisi konuldu. Kızım, astım nedeniyle verile ilaçları kullanırken, bu durum beni inanılmaz üzdü. Kızımın yaşadığı hastalık nedeniyle bir süredir başladığım araştırmaları, astım teşhisi konulduktan sonra daha da geliştirdim. Bir gün yine bu araştırmalarımı sürdürürken kozalağa rastladım. Osmanlı’dan buyana yapılan kozalak reçelinin şifa kaynağı olduğunu belirleyince işe koyuldum.”

Çolak, kızının hastalığı sonrası kozalak reçelini keşfettiğini kaydederek, pek bilinmeyen bu reçeli yapmaya karar verdiğini aktardı.

KİLOSU 100 TL

Kozalak reçelinin özellikle KOAH, astım, bronşit, solunum yolu enfeksiyonuna iyi geldiğini ifade eden Çolak, “Bu tür hastalıkların tedavisinde doğal yöntem olarak kullanıldığını gördüm. Bende kızım için yaptığım bu reçele talep fazla olunca daha fazla üretmeye başladım. Kilosunu 100 TL’den satıyorum. Çok bilindik bir reçel olmamasına rağmen yoğun talep alıyorum” dedi.

Çolak, kozalak reçelinin herkesin rahatlıkla tüketebileceğini belirterek, “Şeker hastalarının az miktarda kullanmasını öneriyorum. Oldukça faydalı olan bu reçelin günde 3 kez bir yemek kaşığı tüketilmesi sağlık açısından faydalı olur” diye konuştu.

Kozalak reçelinin her çam kozalağından yapılamayacağını dile getiren Çolak, reçelin yapılışını şöyle anlattı:

“Kozalakları yıkayıp, üzerine 2 kilogram şekere 5 kilogram suyu koyarak, kısık ateşte 5 saat pişiriyorum. Pişirdiğim kozalağı 3 gün boyunca leğenin içerisinden çıkarmıyorum. Mayalanma sürecinden sonra 1 veya 2 defa kaynama sonrası 1 yemek kaşığı limon tuzu ekliyorum. Hazır hale reçeli kavanozlara koyup, satışa sunuyorum.”