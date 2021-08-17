Yeni Malatyaspor ilk haftada sahasında dağıldı

Fırtına, Malatya’da sert esti: 1-5



Transfer dönemini durgun geçiren Yeni Malatyaspor, kadrosu yıldız oyuncularla dolu Trabzonspor’a ilk yarıda teslim olurken, 5-1 yenildi. Buz yönetimindeki Yeni Malatyaspor ilk maçında iyi bir görüntü ortaya koyamazken, gözler yönetime ve transfer çalışmalarına çevrildi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Trabzonspor, dakika 3’te Anastasios Bakasetas’ın kafa golüyle 1-0 öne geçti. Bordo mavililer, 11.dakikada Anthony Nnaduzor Nwakaeme’nin golüyle skoru 2-0’a getirdi. Karadeniz ekibi, 29.dakikada Gervinho’nun golüyle mücadelede 3 farklı üstünlüğü yakaladı. Mücadelenin 32.dakikasında Adem Büyük, skoru 3-1’e getiren golü kaydetti. Trabzonspor, dakika 43’te Marek Hamsik’in golüyle ilk yarıyı 4-1 üstün tamamladı.

İkinci yarıda 66.dakikada Jorge Djaniny’nin golüyle skoru 5-1’e getiren Trabzonspor, sezona farklı bir başlangıç yaparken, Yeni Malatyaspor sezona kötü bir başlangıç yapmış oldu. Sarı siyahlıların 2 golü, VAR’dan iptal edildi.

STAT: Yeni Malatya



HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Volkan Ahmet Narinç, 4.hakem Çağdaş Altay, VAR Serkan Tokat, AVAR Ali Saygın Ögel

YENİ MALATYASPOR: 25.Ertaç Özbir, 5.Oussama Haddadi, 6.Rahman Buğra Çağıran (Dk.46 Jospin Nshimirimana), 7.Mustafa Eskihellaç (Dk.83 Mert Miraç Altıntaş), 8.Aabid Rayane, 10.Adem Büyük, 13.Wallace Fortuna Dos Santos, 14.Stephen Patrick Mallan (Dk.46 Kubilay Kanatsızkuş), 26.Semih Kaya, 30.Benjamin Tetteh (Dk.70 Haqi Osman), 45.Karim Hafes Ramadan Seifeldin (Dk.70 Philip Gameli Awuku)

YEDEKLER: 22.Abdulsamed Damlu, 3.Philip Gameli Awuku, 15.Eric Ndizeye, 17.Mert Örnek, 19.Haqi Osman, 54.Atakan Müjde, 61.Taha Gür, 66.Jospin Nshimirimana, 77.Mert Miraç Altıntaş, 90.Kubilay Kanatsızkuş

TEKNİK SORUMLU: İrfan Buz

TRABZONSPOR: 1.Uğurcan Çakır, 5.Berat Ayberk Özdemir, 9.Anthony Nnaduzor Nwakaeme (Dk.70 Yusuf Sarı), 11.Anastasios Bakasetas (Dk.83 Yunus Mallı), 13.Vitor Hugo Franchescoli De Souza, 17.Marek Hamsik (Dk.83 Anders Trondsen), 21.Jorge Djaniny Tavares Semedo (Dk.86 Murat Cem Akpınar), 23.İsmail Köybaşı, 27.Kouassi Gervais Yao (Dk.46 Andreas Evald Cornelius), 32.Edgar Miguel IE, 33.Bruno Da Silva Peres

YEDEKLER: 16.Erce Kardeşler, 4.Hüseyin Türkmen, 7.Yusuf Sarı, 14.Andreas Evald Cornelius, 15.Anders Trondsen, 29.Yunus Mallı, 41.Murat Cem Akpınar, 61.Abdulkadir Parmak, 70.Ahmetcan Kaplan, 99.Serkan Asan

TEKNİK SORUMLU: Abdullah Avcı

GOLLER: Dk.32 Adem Büyük (Yeni Malatyaspor) Dk.3 Anastasios Bakasetas, Dk.11 Anthony Nnaduzor Nwakaeme, Dk.29 Kouassi Gervais Yao, Dk.43 Marek Hamsik, Dk.66 (penaltıdan) Jorge Djaniny (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Dk.57 Jospin Nshimirimana, Dk.89 Adem Büyük (Yeni Malatyaspor), Dk.23 Anthony Nnaduzor Nwakaeme (Trabzonspor)

MAÇTAN DAKİKALAR



Dakika 3 GOL: Marek Hamsik’in soldan ortasında Anastasios Bakasetas kafayla topu ağlara gönderdi: 0-1.

Dakika 11 GOL: Trabzonspor farkı 2’ye çıkardı. Golü Anthony Nnaduzor Nwakaeme kaydetti. Jorge Djaniny’in pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Nwakaeme, sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-2.

Dakika 20: Stephen Mallan’ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Uğurcan Çakır, parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

Dakika 27: Semih’in uzun pasında sağdan hareketlenen Mustafa Eskihellaç geriden gelen Mallan’ı gördü. Mallan’ın yerden şutunda top yandan auta çıktı.

Dakika 29 GOL: Trabzonspor durumu 3-0’a getirdi. Anthony Nnaduzor Nwakaeme’nin ara pasında defansın arkasına sarkan Gervinho topu ağlara gönderdi: 0-3.

Dakika 32 GOL: Yeni Malatyaspor Adem Büyük ile golü buldu. Mustafa Eskihellaç’ın sağdan ortasında Adem Büyük arka direkte sert vurdu ve top ağlara gitti: 1-3.

Dakika 43 GOL: Trabzonspor Marek Hamsik ile 4’üncü golü buldu. Gervinho’nun ceza sahasının sağından pasında Marek Hamsik arka direkte topu ağlara gönderdi: 1-4.

Dakik 53: Mustafa Eskihellaç’ın sağdan ortasında müsait pozisyondaki Adem Büyük kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak çerçeveyi bulmadı.

Dakika 65: Trabzonspor penaltı kazandı. Jorge Djaniny, ceza sahası içerisinde Haddadi’nin müdahalesi sonrası yerde kaldı ve hakem beyaz noktayı gösterdi.

Dakika 66: Jorge Djaniny penaltıyı gole çevirdi: 1-5.

Dakika 79 GOL İPTAL: Yeni Malatyaspor’un golü iptal. Adem Büyük rakibinden kaptığı topu Haqi Osman’a kazandırdı. Haqi Osman’ın pasında Jospin Nshimirimana topu ağlara gönderdi. Gol sonrası VAR’a giden hakem, Adem’in rakibine faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

Dakika 86 GOL iptal: Trabzonspor savunmasının arkasına gönderilen topa hareketlenen Adem Büyük, topu ağlara gönderdi ancak hakem bir kez daha VAR’a gitti. Adem’in ağlara gönderdiği top, ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

Karşılaşma 5-1 Trabzonspor’un üstünlüğüyle sonuçlandı.