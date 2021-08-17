“Oğlumun ölümden döndüğü parkın açılışını yaptılar”

5 yaşındaki Yusuf Efe Akbulut, geçen ay oyun oynamak için gittiği parkta, düşerek kolu kırmıştı. Üst üste 2 ağır ameliyat geçiren Efe’nin tedavisi hala devam ediyor. İşte küçük Efe’yi ölümün eşiğine getiren o parkın tadilatı tamamlandı. Açılışı AK Partili tam kadro heyetle yapılan park için ise hiçbir şey olmamışçasına “TOKİ bölgesindeki çocukların güvenle koşup oynayacakları” ifadeleri kullanıldı.

Yusuf Efe Akbulut’u ölümle burun buruna getiren olayın yaşandığı 2.Etap TOKİ Yavuz Selim Mahallesi’ndeki oyun parkının tadilatı tamamlandı. Battalgazi Belediyesi tarafından basına servis edilen bültende içinde Efe’nin de düştüğü parkın dahil olduğu 32 parkın tadilatının tamamlandığına yer verildi. AK Parti heyetinin milletvekilleri belediye başkanlarıyla neredeyse tam kadro katıldığı açılışın, Efe’nin düştüğü parkta yapılması ise dikkatlerden kaçmadı.

22 bin kişinin yaşadığı TOKİ bölgesi için Battalgazi Belediyesi, tadilatı tamamlanan parklar için,

Çocukların güvenle koşup oynayacakları, vatandaşların ise huzur içinde dinlenerek keyifli vakit geçirebilecekleri ve toplam maliyeti 3 milyonu aşan 32 adet parkı baştan aşağı revize ettik

dedi.

“EFE’NİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR”

5 yaşındaki Yusuf Efe Akbulut, 2.Etap TOKİ Yavuz Selim Mahallesi’nde oyun oynarken beton zemine düşüp, kolundan ciddi kırıklarla hastanelik oldu. Her çocuk gibi parka oyun oynamaya giden Yusuf Efe Akbulut, Battalgazi Belediyesi tarafından güvenlik önlemleri alınmadan tadilat halinde bırakılan parkta kaydıraktan düştü ve kolundan ciddi şekilde yaralandı. Önce Malatya Eğitim araştırma Hastanesi’ne ambulansla götürülen Efe, daha sonra İnönü Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne gönderildi. Burada 2 ağır ameliyat geçiren Efe’nin tedavisi hala devam ediyor.

“SORUMLULARIN HESAP VERMESİNİ İSTİYORUM”

Yusuf Efe Akbulut’un babası hala ilk günün acısını yaşadığını kaydederek,

Oğlumun daha yeni yeni kemikleri kaynıyor. Buradaki park yapıldı. Belediye başkanları, milletvekilleri oğlumun ölümden döndüğü parkın açılışını yaptılar. Kalabalık olsun diye otobüslerle adam getirdiler. Benim çocuğumla birlikte diğer parklarda 4 çocuk daha düştü. Kimisinin kolu kimisinin bacağı kırıldı. Bu parkların hepsi de beton zemindi. Ben adli süreci başlattım. Adli vaka olarak giriş yapılmadığı için hastanelerden de şikâyetçiyim. Normal ambulans vermeleri gerek yere vermediler. Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi, bizi öyle gönderdi İnönü Araştırma Hastanesi’ne. Hem Emlak Yönetim hem de Battalgazi Belediyesi bu olayda suçlu

dedi.