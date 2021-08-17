“Ticaret ve Sanayi Odası kimsenin arka bahçesi değil”

Milletvekili Ağbaba, Ticaret ve Sanayi Odası’nın siyaset üstü bir kurum olduğunu ve herkesin kendi işini yapması gerektiğini ifade ederek,

Ticaret ve Sanayi Odası kimsenin arka bahçesi değildir. Ticaret ve Sanayi Odası bizim göz bebeğimizdir. Malatya’nın en çok istihdamının sağlandığı bir yerdir. Bu tartışmalara Ticaret ve Sanayi Odası çekilmemeli, bu tartışmalardan çıkmalıdır

dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve beraberindekiler, dün Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Malatya Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Özdemir ve üyelerini ziyaret etti. Burada Türkiye ve Malatya gündemiyle alakalı konuşan Milletvekili Ağbaba, önemli açıklamalarda bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özdemir, Milletvekili Ağbaba ve beraberindekilere teşekkür ettiğini ifade etti.

Daha sonra söz alan Milletvekili Ağbaba ise, Malatya Emekliler Derneği’nin emeklilerin örgütlü olduğu en büyük kurum olduğunu söyledi.

“EMEKLİLER EMEKLİ MAAŞIYLA GEÇİNEMEMEKTE”

Emeklilerin kuru ekmeğe talim ettiğini savunan Milletvekili Ağbaba,

Emeklileri örgütlü olması önemli. Umarım önümüzdeki zamanlarda sendikalaşmanın da önü açılır. Türkiye’de yaklaşık toplam 9 milyon 236 bin kişi yaşlılık aylığı, 3 milyon 906 bin kişi de dul ve yetim aylığı almakta. TÜİK verilerine göre 4 milyon 697 bin kişi emekli olduğu için işgücüne katılamamakta. Ama bir gerçek var ki, emeklilerimizin 4 milyon 435 bin kişisi ya bir işte çalışıyor ya da bir iş arıyor. Bu da emeklilerin yüzde 47 oranında iş ve iş aradığını ya da çalıştığını göstermekte. Yani emekli maaşıyla geçinememektedir. Bunu da söylemek lazım. Yine gün ve prim şartını dolduramayan emeklilikte yaşa takılan insanlar arasında 2013 ve 2020 yılındaki 7 yılda 2 bin kişi iş cinayetine kurban gitmiştir. Türkiye’de 7 milyon 900 bin emekli açlık sınırının altında yaşamaktadır. 2 milyon 600 bin dul ve yetimimiz aylık 763 TL parayla geçimini sağlamaktadır. 2 milyon 600 bin emeklimiz de bin 500 TL maaş almaktadır. Emekli maaşlarına zam geliyor, ama en az en düşük emekli maaşı bin 500 liraya sabitlendiği için bin 500 TL emekli maaşına zam gelmemektedir. Emekli Derneği ve emeklilerimizin araştırmasına emeklilerimizin yüzde 82.7’si ‘emekli maaşımız yetmiyor’ diyor. Yüzde 55.6’sı kredi kartı borcu olduğunu söylüyor. Yüzde 39’u ise çocukları ve torunlarına yardım ettiklerini belirtiyor. Emeklilerin en çok tükettiği gıda maddesi yüzde 82 ile ekmek. Yüzde 73 ise emekli maaşlarının yeterli gıdaya yetmediğini söylüyor. Yani 40 yıl devlete hizmet eden emeklimiz kuru ekmeğe talim ediyor

ifadelerine yer verdi.

“EMEKLİ İKRAMİYESİNE 3 YILDAN BU YANA ZAM YAPILMIYORDU”

En düşük emekli maaşının 2 bin lira olması yönündeki tekliflerinin kabul görmediğini belirten Milletvekili Ağbaba,

Emekli ikramiyesine 3 yıldan bu yana zam yapılmıyordu. Kemal Kılıçdaroğlu’ndan emekli ikramiyesi konusunda Allah razı olsun, ikramiyeye 100 TL zam geldi. Büyük bir lütufmuş gibi sunuldu. Ama 100 TL’lik zamma rağmen bir emeklinin alım gücü yumurtada 476 adet, ekmekte 16 adet, domateste 40 kilo, patateste 32 kilo, tavukta 17 kilo, makarnada 8 paket, ette ise 4 kilogram geriledi. Zamma rağmen alım gücü gerilemiş oluyor. Biz ‘En düşük emekli ikramiyesi 2 bin lira olsun’ dedik ama maalesef bu kabul görmedi. Ayrıca Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında emekliler arasındaki gelir dağılımı eşitsizliğinin en yoğun olduğu ülke. Türkiye’de en düşük emekli maaşıyla en yüksek emekli maaşı arasında tam 7.5 kat fark varken, Avrupa’da bu ortalama 4.2’dir. Bizim çalışanlarımız arasındaki gelir dağılımında da adaletsizlik var. Ama emekliler arasında Avrupa’nın en çok gelir dağılımı adaletsizliğinin olduğu ülke Türkiye olarak gözüküyor. Türkiye2de emekli maaşlarına baktığımız zaman Almanya’da ortalama bin 200 euro, bizim paramla 12 bin TL, Hollanda da bin 100 euro, bizim paramızla 11 bin TL, Belçika’da bin 123 euro, 11 bin 230 TL, Türkiye’de ise emekli maaşı bin 500 TL’ye baktığımız zaman 150 euro yapıyor. Ayrıca dünya ve Avrupa’daki emekliler için Türkiye tatil cenneti, ama Türkiye’deki emekliler için bir tatil cenneti değil, bin 500 lirayla yaşayan insanlar için adeta ülke cehenneme dönüşmüş durumda

diye kaydetti.

“DÜĞÜN BİLE YAPAMIYOR”

“Zaman zaman söyleniyor, ‘Türkiye genç emekliler cenneti’ deniyor” diyen Milletvekili Ağbaba, sözlerine şöyle devam etti:

Bu da yalan. TÜİK verilerine göre tüm yaş gruplarındaki emeklilerin yüzde 37’si 65 yaş ve üstü olarak görünüyor. 55 ve 59 yaş üzeri emekli ise yüzde 21. Bunları topladığımız zaman yüzde 58’i, yüzde 60’ı 55 yaş ve üzeri emekli olduğunu görüyoruz. Yani 38-40 yaşındaki emeklinin yalan olduğunu söylemek mümkün. Ne yapılmalı, emekli aylığı bağlama oranı eskiden yüzde 70 iken şimdi yüzde 35’e düşmüş durumda. Bir işçi emeklisi veya memur emeklisi eskiden emekli olduğunda çocuğunun düğün parasını, evini hatta arabasını alabiliyordu. Şimdi düğün bile yapamıyor. Bu konuda hem sendikaların hem de kamuoyunun da biraz suçu var. Çünkü emekli aylığı bağlama oranı yüzde 70’den yüzde 35’e düştüğü zaman Cumhuriyet Halk Partisi dışında söz söyleyen kimse kalmadı. Bin 500 lira, bin 800 lira, 2 bin lira maaş alınmasının sebebi bu maaş bağlama oranlarıdır. Emekli aylıkları en az asgari ücretle eşitlenmeli. Hak sahiplerinin de hisse oranları artırılmalı. Emekli aylık ve gelirlerinin artırılmasında sadece enflasyon değil ekonomik büyüme de göz önünde bulundurulmalıdır. Aynı koşullarda emekli olanlar arasındaki ücret farkı kapatılmalı, emeklilerin sağlık ve tedavi katkı payları alınmamalı. Emeklilikte yaşa takılanların sorunları bir an önce çözülmeli. Bir ülkenin itibarı çalışanının veya emeklisinin yaşamıyla ölçülür. Eğer yaşam kalitesi, refahı iyi değilse o ülkenin itibarı yoktur. Bu nedenle emeklimize sahip çıkmalıyız.

“HÜKÜMETİ DUYARLI OLMAYA ÇAĞIRIYORUZ”

Afganistan konusu değerlendiren ve Türkiye’nin bir mülteci kampı olmadığını ifade eden Milletvekili Ağbaba,

Ülkemiz ve bölgemiz zor dönemlerden geçiyor. Afganistan’da Taliban Kabil’e kadar girdi. Ve orayı da almış durumda. Amerika, İngiltere gibi büyük devletler kendi askerlerinin burnunun kanamaması için tahliye yapıyorlar. Buradan çağrı yapıyoruz, bir askerimizin, bir polisimizin burnunun kanamaması için acil olarak derhal oradan tahliye edilmesi gerekiyor. Askerimiz ve polisimiz Taliban’la karşı karşıya gelmemelidir. Askerimizi ve polisimiz Amerika’nın askeriden daha değersiz değildir. Bizim askerimizin kanı İngiliz askerinin kanından daha değersiz değildir. Askerimizin burnunun kanamaması lazım. Hükümeti duyarlı olmaya çağırıyoruz. Cumhurbaşkanı 11 Ağustos’ta göç dalgasının olmadığını söylüyordu. 4 gün sonra ‘Türkiye’mize yoğun bir Afgan göç dalgası var’ diyor. Afganistan bize yaklaşık 2 bin 900 kilometre uzaklıkta. 2 bin 900 kilometreyi aşarak Türkiye’ye geliyorlar. Bunların geliş sebebini anlamak lazım. Bir Afgan mültecinin 2 bin 900 kilometre bir yoldan Türkiye’ye geliyorsa bunun da bir anlamı olduğunu herkesin bilmesi lazım. Ortada bir mutabakat var. Bu mutabakatı kabul etmediğimizi, Türkiye’nin bir mülteci kampı olmadığını duyurmak istiyoruz. Bu ciddi bir meseledir. Bu konuda mutlaka muhalefetin de görüşü alınmalıdır. Ben biliyorum, yaptım demekle olmaz. Bu meseleye tüm dünyayı ortak etmek lazım. Türkiye, Amerika’nın veya Avrupa’nın toplama kampı değildir. Bizim ülkemiz de onların ülkesi kadar değerlidir

şeklinde konuştu.

“HERKES KENDİ İŞİNİ YAPMALI”

Son günlerde Malatya’nın gündemine oturan ve Malatya Valiliği ile MTSO arasındaki gerginlik hakkında da konuşan Milletvekili Ağbaba,

Ben Ticaret ve Sanayi Odası ile Valilik arasındaki konunun tam detayını bilmiyorum. Ortada çeşitli iddialar var. Ama Ticaret ve Sanayi Odası siyaset üstü bir kurumdur. Herkes kendi işini yapmalı. Valilik kendi işini yapacak, Ticaret ev Sanayi Odası kendi işini yapacak. Geçmişte Ticaret ve Sanayi odaları nasıl yönetiliyorsa bugün de öyle yönetilmeli. Ama Ticaret ve Sanayi Odası kimsenin arka bahçesi değildir. Ticaret ve Sanayi Odası Malatya’da her görüşün temsil edilmesi, herkesin içinde bulunması gereken bir kurumdur. Ticaret ve Sanayi Odası bizim göz bebeğimizdir. Malatya’nın en çok istihdamının sağlandığı bir yerdir. Son dönemde de istihdamın çok artığını gözle görüyoruz. Son dönemde de Türkiye’de örnek fabrikaların yapıldığını görüyoruz. Bu tartışmalara Ticaret ve Sanayi Odası çekilmemeli, bu tartışmalardan çıkmalıdır” diye konuştu

söylemlerinde bulundu.