16 Ağu 2021 - 16:42- Ekonomi G: 16 Ağu 2021 - 16:50

İcradan Satılık Sulu Arsa!

Malatya Kuluncak'ta 8125 m2 sulu tarla icradan satılıktır
İcradan Satılık Sulu Arsa! mask

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Malatya İl, Kuluncak İlçe, 670 Parsel, ÇAYKÖY Mahalle/Köy, İLMESUYU Mevkii, Kahverengi büyük toprak grubunda kumlu- tınlı geçirgen , orta derinlikte yaklaşık % 2-3 meyilli I. sınıf tarım arazisidir. Taşınmaz dere kenarına doğru, sazlık, bataklık ve ekonomik değeri olmayan çalı, kavak ve söğüt gibi çalı formunda ağaçların olduğu , sulu tarla vasfındadır. Satış sonrasında taşınmazın tescili yapılıp teslimi yapılmayacaktır. Taşınmazın tamamı borçlu Murat BOYRAZOĞLU na aittir.'' ifadelerine yer verildi.

Söz konusu arsanın muhammen bedeli ise 54.437 ₺ olarak belirtildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız...

16 Ağu 2021 - 16:42 Malatya/ Kuluncak- Ekonomi

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