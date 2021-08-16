İcradan Satılık Sulu Arsa!

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Malatya İl, Kuluncak İlçe, 670 Parsel, ÇAYKÖY Mahalle/Köy, İLMESUYU Mevkii, Kahverengi büyük toprak grubunda kumlu- tınlı geçirgen , orta derinlikte yaklaşık % 2-3 meyilli I. sınıf tarım arazisidir. Taşınmaz dere kenarına doğru, sazlık, bataklık ve ekonomik değeri olmayan çalı, kavak ve söğüt gibi çalı formunda ağaçların olduğu , sulu tarla vasfındadır. Satış sonrasında taşınmazın tescili yapılıp teslimi yapılmayacaktır. Taşınmazın tamamı borçlu Murat BOYRAZOĞLU na aittir.'' ifadelerine yer verildi.
Söz konusu arsanın muhammen bedeli ise 54.437 ₺ olarak belirtildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.