İcradan Satılık Sulu Arsa!

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Malatya İl, Kuluncak İlçe, 670 Parsel, ÇAYKÖY Mahalle/Köy, İLMESUYU Mevkii, Kahverengi büyük toprak grubunda kumlu- tınlı geçirgen , orta derinlikte yaklaşık % 2-3 meyilli I. sınıf tarım arazisidir. Taşınmaz dere kenarına doğru, sazlık, bataklık ve ekonomik değeri olmayan çalı, kavak ve söğüt gibi çalı formunda ağaçların olduğu , sulu tarla vasfındadır. Satış sonrasında taşınmazın tescili yapılıp teslimi yapılmayacaktır. Taşınmazın tamamı borçlu Murat BOYRAZOĞLU na aittir.'' ifadelerine yer verildi.

Söz konusu arsanın muhammen bedeli ise 54.437 ₺ olarak belirtildi.

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