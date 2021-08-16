16 Ağu 2021 - 16:31- Ekonomi G: 16 Ağu 2021 - 16:34

Sözleşmeli Uzman Alınacak!

Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Bölge Kalkınma İdarelerinde Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre 6 adet sözleşmeli uzman ve diğer sözleşmeli personel alımı yapacak.
Sözleşmeli Uzman Alınacak! mask

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Başkanlığımızca 03/06/2011 tarih ve 642 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5. Maddesinin 3. Fıkrası ve 11.09.2013 tarihli ve 28762 nolu Resmi Gazete’de yayımlanan 2013/5286 karar sayılı Bölge Kalkınma İdarelerinde Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre 6 (altı) adet sözleşmeli uzman ve diğer sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.'' ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız...

16 Ağu 2021 - 16:31 Malatya- Ekonomi

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