14 Ağu 2021 - 08:44- Eğitim G: 14 Ağu 2021 - 08:49

Bina Onarım İşi Yapılacak!

Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bina Onarım İşi Yaptıracağını Duyurdu.
Bina Onarım İşi Yapılacak! mask

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''MALATYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI MALATYA İLİ 17 GRUP EĞİTİM TESİSLERİ ONARIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.'' ifadelerine yer verildi.

Söz konusu ihalenin teklif açma tarihi 24 Ağustos olarak belirtildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız...

14 Ağu 2021 - 08:44 Malatya- Eğitim

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