14 Ağu 2021 - 08:33- Gündem G: 14 Ağu 2021 - 08:41

Eğitim Tesisleri Onarım İşi Yapılacak

Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Tesisleri Onarım İşi Yaptıracağını duyurdu.
Eğitim Tesisleri Onarım İşi Yapılacak mask

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''MALATYA İLİ 16 GRUP EĞİTİM TESİSLERİ ONARIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.'' ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız...

14 Ağu 2021 - 08:33 Malatya- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Sokak isimleriyle ilgili bir çalışma yürütülüyor mask
Sokak isimleriyle ilgili bir çalışma yürütülüyor
“Her şey normalleşti ancak MOTAŞ…” mask
“Her şey normalleşti ancak MOTAŞ…”
Burası Şemsiye Sokak mı, otopark mı? mask
Burası Şemsiye Sokak mı, otopark mı?
Eyüp Çınar’ın kampanyası tamamlandı mask
Eyüp Çınar’ın kampanyası tamamlandı
“Basına çok önemli bir sorumluluk düşüyor” mask
“Basına çok önemli bir sorumluluk düşüyor”
MASKE MESAFE YOK TEST SONUCU POZİTİF mask
MASKE MESAFE YOK TEST SONUCU POZİTİF
Anket Malatya'nın en başarılı siyasetçisi kimdir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL