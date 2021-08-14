İcradan Satılık Ev, Ahır, Samanlık ve Odunluk

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Malatya ili Darende ilçesi Aşağıulupınar/Karataş mahallesi Karataş mevki 136 ada 1 parsel tapuda Ahşap tek katlı ev vasfı ile 327,81 m2 yüzölçümü ile borçlu adına kayıtlıdır. Taşınmazın üzerinde tek katlı üzeri galveniz sacla örtülü, kerpiç üzeri beton sıvalı, çatıda güneş enerji tesisatı bulunan doğusu, batısı ve kuzeyi yol olan yaklaşık 13-15 yıllık bir yapıdır. Parselin tamamında yapı bulunmakta olup bunun bir kısmı mesken diğer kısımları ahır, samanlık, odunluk gibi müştemilatlarıdır. Ev 4+1 tarzındadır. Dış pencereler PVC yapılmıştır. Darende belediyesinde imar planı dahilinde S-2 ve 030/060 yoğunluklu imar sahası içerisinde olduğu belirtilmiştir. Köy meskun alanındadır. Civarında köy evleri bulunmaktadır. Ulaşım sorunu yoktur. Malatya-Kayseri yoluna 30-35 m. mesafededir.'' ifadelerine yer verildi.

Söz konusu ihalenin muhammen bedeli 190.000 ₺ olarak açıklanırken ilk satış gününün 12 Kasım olduğu belirtildi.

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