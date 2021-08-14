Karantina Sürecinde Neler Yapılmalı?

Covid-19’a yakalanmamak için maske, mesafe, hijyen kuralına dikkat edilmesi gerektiğini ve en önemlisi aşılanmanın büyük önem taşıdığını artık biliyoruz. Ancak bir diğer önemli detay ise Covid-19 testimiz pozitif çıktıysa karantinada neler yapmalıyız, evde yaşayan aile fertlerine bulaştırmamak için nelere dikkat etmeliyiz?
Uzmanlara göre Covid-19 testi pozitif çıkan ve evde karantinada olan bir hasta bulaşıyı azaltmak için şunları yapmalı;
Altın kural karantina süresine ve kurallarına uymak. Evdeki karantina süreci 10 günden önce sonlandırılmamalı.
Hasta ile yakın temastan kaçınılmalı, kullanacağı tabak, bardak ve çatal, kaşıklar tek kullanımlık olup derhal çöpe atılmalı.
Bir diğer önemli nokta ise evin ve hastanın kaldığı odanın bol bol havalandırılması. Solunum sıkıntısı çeken hastanın temiz hava alması ve vücuttaki oksijen seviyesinin artışı için temiz hava şart. Ayrıca evin tamamında sürekli havalandırma yapılarak sirkülasyon sağlanmalı.
Hastanın temas ettiği kapı ve pencere kolları, elektrik prizleri, musluklar kullandığı tuvalet ve duş alanı eldiven kullanılarak çamaşır suyu yardımıyla temizlenmeli.
Karantina adlındaki kişinin çamaşırlarını yıkarken diğer aile fertlerinin çamaşırlarıyla karıştırmadan yıkamak gerekiyor. Giydiği kıyafetler ve nevresimleri her gün değişmeli ve yüksek derecede yıkanmalı.
(Haber Merkezi)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.