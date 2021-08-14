220 öğrenci trafik eğitimi aldı

Yeşilyurt Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkında başlayan programlara katılan Kuran Kursu öğrencileri, uzman eğitmenlerin gözetiminde öncelikle teorik eğitime tabi tutulurken daha sonra uygulamalı eğitimden geçtiler.

Kuran Kursu öğrencilerine yönelik başlattıkları eğitim ve kültürel programlarına destek veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sunan Genç MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Abdulkadir Tutan,

Milli Türk Talebeler Birliği İl Başkanlığıyla 2012 yılında beri ‘Bu Yaz Camideyiz’ projemizi düzenlemekteyiz. Çocuklarımıza camilerin sadece vakit namazlarına gelinen bir olmadığını, Kuran Kerim eğitimlerinin yanı sıra ilim eğitimlerinin verildiği bir yer olduğunu göstermeye ve anlatmaya çalışıyoruz. Kültürel etkinliklerimiz kapsamında Yeşilyurt Belediyemize ait Çocuk Trafik Eğitim Parkında çocuklarımızla bir araya geldik. Bu imkânı bizlere sağlayan Mehmet Çınar Başkanımıza teşekkür ediyoruz

diye konuştu.

‘Bu Yaz Camideyiz’ projesi kapsamında sosyal ve kültürel programlara devam ettiklerini ifade eden Milli Türk Talebeler Birliği eski İl Başkanı Mehmet Sağdıç ise,

Çocuklarımız Yeşilyurt Belediyemize ait trafik eğitim parkında trafik eğitimlerine tabi tutuldular. Bizler milli ve manevi duygulara hitap eden, idealist bir neslin yetişmesi için camilerin herkese açık, caminin bir medrese kültürü ve akademi olduğunu herkese benimsetmek hedefiyle başlattığımız projemizin meyvelerini bugün topluyoruz. Gençlerimizin eğitim, sosyal ve kültürel hayatlarına destek veren, trafik eğitimleri almalarına imkân sunan Yeşilyurt Belediye Başkanımız Mehmet Çınar’a çok teşekkür ediyoruz

dedi.

“Yeşilyurt Belediyesi olarak gençlerimizi ve çocuklarımızı her türlü bilgi ve beceriyle donatıp geleceğe hazırlamaya gayret ediyoruz.” diyen Çınar,

Donanımlı ve bilgili bir nesil için çalışıyoruz ve emek sarf ediyoruz. Toplumsal yaşantının önemli parçalarından olan trafik kurallarını tüm boyutlarıyla öğrenmek, bilinçli bir nesil için çok önemlidir. Ülkemizi, kentimizi ve ilçemizi emanet edeceğimiz gençlerimizi bugünden geleceğe hazırlamak bizim asli görevimizdir. Çocuklarımızın yaz döneminde zamanlarını faydalı geçirmeleri içinde Millet Kıraathanelerimiz, Yeşikonak ve Gençlik Merkezlerimizdeki faaliyetlerimize devam ediyoruz, Yaz Spor Okulları kapsamında farklı alanlarda kurslar veriyoruz, bununla birlikte Kuran Kurslarımızda eğitim gören çocuklarımıza yönelik bu tür eğitim destekleri sunuyoruz. Hep birlikte çocuklarımızın daha fazla gelişmesi için çalışıyoruz.

diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, trafik eğitimlerine başlayan öğrencilere satranç takımı hediye edip, başarılar diledi.(Bülten)