Çiftçiye reva görülen yüzde 1

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, beraberinde AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile birlikte Yazıhan ilçesine yapılan alt ve üst yapı çalışmalarını inceleyerek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Malatya merkez ve ilçelerinde yaptığı alt ve üst yapı yatırım çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Yazıhan ilçesini ziyaret eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Kömüşhan Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldiler.

Büyükşehir Belediyesinin yatırımları kapsamında Yazıhan ilçesi Kömüşhan mahallesinde 17 km’lik yol yenileme ve asfalt çalışmasıyla birlikte 28 km’lik içme suyu hattı çalışması yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile uyumlu bir çalışma içerisinde olduklarını söyleyen Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, Şuan mahallelerimizdeki büyük sıkıntılarımızı çözdük” şeklinde konuştu.

Malatya’da kırk senedir sorun olarak konuşulan hiçbir meselenin kalmadığını ve hepsine neşter vurulduğunu dile getiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan,

Kömüşhan mahallemizde bizleri sıcak karşılayan mahalle sakinlerimize çok teşekkür ediyorum. Bizim görevimiz hizmet etmektir. Halka hizmet etmek hakka hizmet etmektir desturu içerisinde çalışıyoruz. İki yıl içerisinde göreve geldiğimizde Malatya’da asfaltsız, susuz, kanalizasyonsuz ve atık suların akarsulara karıştığı hiçbir yer kalmayacak dedik. Allah’a şükürler olsun ki bizleri hemşerilerimize karşı mahcup etmedi. Malatya’da kırk senedir sorun olarak konuşulan hiçbir mesele kalmadı. Bütün temel sorunların hepsine neşter vurduk

dedi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise,

Türkiye bir yangın yerinden geçiyor. Bir yandan ciğerlerimiz yanıyor, bir yandan hastalıkla mücadele ediyoruz, bir yandan sel afetiyle mücadele ediyoruz. Vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Bütün Türkiye’de 700 milyona yakın esnafımıza destek verdik. Bütçenin yüzde 1’ine yakın bir miktarda çiftçimize destek verdik. Yeterli mi elbette yeterli değil. Örneğin Malatya için kayısı bilindiği gibi çok çok önemli. Kayısıda lisanslı depoları yaptık ve bu anlamıyla TMO’ya da alımlar yaptırdık. Allah’a hamd olsun kayısı üreticisi oluşan fiyatlardan memnun. İnşallah bu önümüzdeki senelerde çok daha iyi yerlere gidecek bundan kimsenin şüphesi olmasın

şeklinde konuştu.

(Bülten)