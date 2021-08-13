13 Ağu 2021 - 17:38- Ekonomi G: 13 Ağu 2021 - 17:46

Mahkemeden satılık tarla!

Malatya Doğanşehir'de 10400 m2 sulu tarla mahkemeden satılık olduğu duyuruldu.
Mahkemeden satılık tarla! mask

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.'' ifadelerine yer verildi.

Muhammen bedeli 269.568 ₺ olarak açıklanan tarlanın ilk satış günü 13 Ekim olduğu belirtildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız...

13 Ağu 2021 - 17:38 Malatya/ Doğanşehir- Ekonomi

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