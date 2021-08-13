13 Ağu 2021 - 17:33- Eğitim G: 13 Ağu 2021 - 17:39

Çok Sayıda Sözleşmeli Personel Alınacak!

Milli Savunma Bakanlığı, Tabip, Diyetisyen, Mühendis, Veteriner Hekim, Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Fizyoterapist, Sağlık Teknikeri, Hemşire, Kütüphaneci, Destek Personeli, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Teknisyen, Tekniker ve Büro Personeli kadrolarında istihdam edilmek üzere 338 sözleşmeli personel istihdam edecek.
Çok Sayıda Sözleşmeli Personel Alınacak! mask

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Millî Savunma Bakanlığında Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere; TABLO-1’de belirtilen faaliyet takvimine uygun olarak, TABLO-2’de yer alan niteliklerde sözleşmeli personel kadrolarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında, Bakanlar
Kurulunun 06 Haziran 1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar konulu kararı çerçevesinde personel temini yapılacaktır.'' ifadelerine yer verildi.

İlana son başvurunun ise 31 Ağustos olduğu açıklandı.

İlana ulaşmak için tıklayınız...

13 Ağu 2021 - 17:33 Malatya- Eğitim

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