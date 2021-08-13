13 Ağu 2021 - 17:27- Eğitim G: 13 Ağu 2021 - 17:33

ÇOK SAYIDA ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAK

Balıkesir Üniversitesine Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacak.
ÇOK SAYIDA ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAK mask

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır.'' ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız...

13 Ağu 2021 - 17:27 - Eğitim

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ÇOK SAYIDA ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALINACAK mask
ÇOK SAYIDA ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALINACAK
ÇOK SAYIDA ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAK mask
ÇOK SAYIDA ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAK
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