O sapık yakalandı!

Olay, Malatya il merkezinde bir mahallede yaşandı. İddiaya göre; 10 yaşından küçük bir çocuğu sokakta oynarken kandırarak bahçelerin arasına götüren sapık saldırgan tehdit ederek, cinsel istismarda bulundu.
Şikâyet üzerine, Asayiş Şubesi ekipleri olayın yaşandığı mahalle ve çevresinde yoğun bir çalışma içerisine girdi. Yaklaşık 340 saatlik kamera kaydının incelendiği ve olayın şüphelisi olan sapığın adresinde yakalanarak gözaltına alındığı, mağdur tarafından teşhis edildiği ve Sulh Ceza Hakimliğindeki sorgusu sonucunda tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.
Bu arada, Emniyet yetkilileri; sosyal medya üzerinden birden fazla çocuğa cinsel istismar olduğu yönünde yapılan paylaşımların ise gerçeği yansıtmadığı ve yalan olduğunu kaydettiler.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.