13 Ağu 2021 - 17:13- Asayiş G: 13 Ağu 2021 - 17:19

O sapık yakalandı!

Malatya’da yaklaşık bir haftadan beri kamuoyunun gündemini meşgul eden küçük yaştaki bir erkek çocuğuna cinsel saldırı suçunun şüphelisi, Asayiş Şube Müdürlüğü’nün yoğun çalışması sonucu yakalanarak, tutuklandı.

Belgizar Abiri Şimşek
Belgizar Abiri Şimşek Tüm Haberleri
O sapık yakalandı! mask
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Olay, Malatya il merkezinde bir mahallede yaşandı. İddiaya göre; 10 yaşından küçük bir çocuğu sokakta oynarken kandırarak bahçelerin arasına götüren sapık saldırgan tehdit ederek,  cinsel istismarda bulundu.

Şikâyet üzerine, Asayiş Şubesi ekipleri olayın yaşandığı mahalle ve çevresinde yoğun bir çalışma içerisine girdi. Yaklaşık 340 saatlik kamera kaydının incelendiği ve olayın şüphelisi olan sapığın adresinde yakalanarak gözaltına alındığı, mağdur tarafından teşhis edildiği ve Sulh Ceza Hakimliğindeki sorgusu sonucunda tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Bu arada, Emniyet yetkilileri; sosyal medya üzerinden birden fazla çocuğa cinsel istismar olduğu yönünde yapılan paylaşımların ise gerçeği yansıtmadığı ve yalan olduğunu kaydettiler.
# malatya, asayiş
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13 Ağu 2021 - 17:13 Malatya- Asayiş

Muhabir Belgizar Abiri Şimşek

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