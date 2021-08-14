Karaciğerinizin verdiği işaretlere dikkat!

Kan şekeri seviyesini dengeleyen, yenilen yemekleri, alkolü, ilacı, ve en önemlisi de toksinleri metebolize eden karaciğer korumamız gereken organların başında geliyor. Uzmanlar karaciğerin verdiği işaretlere dikkat ederek birçok hastalıktan korunabileceğimizi söyledi.
Ortalama bir karaciğer ağırlığının 1,5 kilogram olması gerektiğini ancak bu oranın kişinin kilosuna göre değişebileceğini vurgulayan uzman doktorlar, karaciğerin en büyük düşmanının siroz olduğunu belirtti.
Siroz hastalığının sinsi bir hastalık olduğunun altını çizen genel cerrah uzmanları sirozu anlamak için karaciğerin verdiği sinyallere dikkat edilmesi gerek dedi.
Peki, nedir bu sinyaller?
En önemli belirtinin ayak ve bacaklarda ödem, vücutta kaşıntı ve avuç içlerinde kızarıklık olduğunu vurgulayan uzmanlar, gözlerin ve cildin sararması, karında sıvı toplanması, kanlı kusma, ciltte morarma, burun ve diş etinin sık sık kanaması, hafıza kaybı ve unutkanlığın yanı sıra kadınlarda adet düzensizliklerinin de bir belirti olabileceğini ifade etti.
(Haber Merkezi)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.