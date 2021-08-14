Talha Çınar için zaman daralıyor

Milli Eğitim Müdürlüğü Ek Hizmet Binasında düzenlenen kermese ilgi büyüktü. Kermesi organize eden hala Özlem Taztepe, Talha Çınarın az bir vaktinin kaldığını belirterek, “Talha Çınar 18 aylık, 6 aylık bir süremiz kaldı. Maalesef ki 2 yaşından sonra ilaç tedavisi alamıyor. 13,5 kilo olduktan sonra da bu ilacı alamıyor. Yani çocuğun 2 yaşını ve 13,5 kiloyu aşmaması gerekiyor ve Talha bebek şu anda 10 kilo ve 18 aylık. Kampanya dâhilinde 5 milyona yakın bir para topladık, 13milyona daha ihtiyacımız var” dedi.

“KAMPANYAMIZA DESTEK OLMALARINI İSTİYORUZ”

Kampanyanın yüzde 22’sinin tamamlandığını ifade eden hala Taztepe,

SMA hastası Talha Çınar 18 aylık, 6 aylık bir süremiz kaldı. Maalesef ki 2 yaşından sonra ilaç tedavisi alamıyor. 13,5 kilo olduktan sonra da bu ilacı alamıyor. Yani çocuğun 2 yaşını ve 13,5 kiloyu aşmaması gerekiyor ve Talha bebek şu anda 10 kilo ve 18 aylık. Kampanya dâhilinde 5 milyona yakın bir para topladık, 13 milyona daha ihtiyacımız var. Kampanyanın yüzde 22 si tamamlanmış durumda ilaç tedavisini sadece yurt dışında alabiliyoruz. Çocuğun şu anda kaslarında yavaş yavaş zayıflama oluyor. Bu zayıflama sonrasında kasları etkisini yitiriyor. Nefes de alamamaya başlıyor çünkü ciğerlerdeki kaslarda işlevini yitiriyor. Sadece ciğer değil vücudunun her yerinde bulunan kaslar işlevini yitiriyor. Biz o aşamaları yaşamamak için acele ediyoruz. Çünkü zamanımız çok az kaldı. Hastalığı ilerlerse ilaç etkisini göstermeyecek ve yaptığımız kampanyalarda işe yaramayacak. O nedenle herkesten isteğimiz ellerinden geldiklerince maddi yardım etmeleri İnstagram sayfamız var ‘Sma Talha Europa’ orada saat akşam 9’da canlı yayınlarımız oluyor. Yayınlarımıza katılarak da destek verebilirler. Bizim Whatsapp ’ta gönüllü bir grubumuz var. Gurubumuzla organizasyonumuzu yaptık. Oradaki herkes sarmasını, pastasını, içli köftesini getirerek bizlere destek oldu. Bizde Malatyalı vatandaşların kermesimize katılmasını ve kampanyamıza destek olmalarını istiyoruz

ifadelerini kullandı.

Eyüp Çınar bebeğin kampanyasının tamamlanmasına sevinen Özlem Taztepe,

Malatya’nın 2 tane SMA hastası çocuğu vardı. Çok şükür Eyüp Çınar kampanyayı tamamladı. Eyüp Çınar’ın en büyük avantajı hastalığı erken fark etmeleri, çünkü aile bir çocuğu bu hastalıktan kaybettiği için çocuk henüz aylık olmadan test yapmışlar ve hastalığın teşhisi çok erken koyulmuş ve Türkiye verilen spinraza ilacını da erkenden aldığı için ayakları üzerinde durabiliyor. Bu ilaç hastalığı tedavi etmiyor ama bir nebze de olsa yavaşlatıyor. Kalıcı tedavi sadece yurt dışında var. Biz hastalığı çok geç fark ettik, Talha Çınar 8 aylıkken teşhis konuldu. Çocuk ayaklarının üzerine basamayınca doktora götürüyorlar ve SMA hastalığı teşhisi konuluyor. En büyük dezavantajımız çok geç fark edilmesi, 8 aylıkken başladık kampanyaya 8 aydır kampanya devam ediyor ve sadece yüzde 22’sini tamamladık. Sadece Malatya’da değil diğer ilerde de kampanyalarımız devam ediyor

söylemlerine yer verdi.