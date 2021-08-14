14 Ağu 2021 - 11:00- Gündem

HAKSIZ REKABETE İDDİASINA ESENLİK’TEN CEVAP

Malatya Fırıncılar ve Unlu Maddeler İmalatçıları Esnaf Odası Başkanı Mehmet Büyükelçi ve çok sayıda Fırıncı esnafı Malatya Büyükşehir Belediyesi önünde toplanarak ‘Fırıncılar zarar ediyor, bunun da sebebi Malatya büyükşehir belediyesidir’ iddiasından sonra Büyükşehir binası önünde bir eylem gerçekleştirildiler.