HAKSIZ REKABETE İDDİASINA ESENLİK’TEN CEVAP

“Bizim kendi politikamız var”
“BİZ BELEDİYE KURULUŞUYUZ VE MEGSAŞ’LA AYNI SAFTAYIZ”
Piyasadaki fiyat aralığını dengede tutmak amacıyla fiyat artışına gitmediklerini belirten Ünlü, halkın yararını düşünmek zorundayız dedi. Ünlü sözlerini şöyle devam etti:
Bizim Malatya halkına hizmet etmek gibi bir görevimiz var. Çünkü Esenlik’ in bir misyonu da piyasayı dengelemek, halkın ihtiyacını karşılayacak gıda ve diğer ürünleri uygun fiyata satmayı sağlamak, dolayısıyla bizim kendi politikamız var. Biz fırıncı arkadaşlarla görüştük, onlar buraya geldiler. Onların kendi aralarında bir gramaj ve fiyat artışı odu. Kendi aldıkları karara göre 230 gramlık ekmeği 2 TL’ye satıyorlar. Fakat biz ekmeğimizi MEGSAŞ’dan alıyoruz, MEGSAŞ’ın ekmeğini satıyoruz. Burada ekmek 200 gram üretiliyor. Haliyle biz 200 gramlık ekmeği daha uygun fiyata satmak durumundayız. 200 gram ekmeği 1.5 TL’den satıyoruz ve de satmaya devam edeceğiz. Bu da halkımızı uygun fiyata ekmek tüketimini sağlamak için o nedenle bizi fırınlarla bir tutmasınlar, bizim farklı bir misyonumuz var. Neticede biz belediye kuruluşuyuz ve MEGSAŞ’la aynı saftayız. Halka hizmet gibi bir yükümlülüğümüz var. Bu sebepten dolayı biz MEGSAŞ ekmekle anlaşmışız.
Yapılan eylemi kamuoyunun takdirine sunan Ata Ünlü,
Durum bundan ibaret başka kişilerin gramaj ve fiyat artırmaları bizim dışımızda bir olay biz bunlarla ilgilenmiyoruz. Tabii görüşmemiz esnasında bizden talepleri oldu. Herkes kendi açısından kararlarını alır ve uygulamasını ona göre yapar. Bizde böyle karar aldık ve uygulamaya geçtik. O nedenle dengeyi kaçırmamak gerekir. Tamam, fırıncı esnafı için 2 TL, uygun bir fiyat olabilir. Ama halkımızın bazı kısmının da maddi sıkıntı içinde olduğunu biliyoruz. Hiç olmazsa ekmeklerini uygun fiyata alsın istiyoruz. Bunun için temel yiyecek olan ekmeğin fiyatının artmasını istemiyoruz. Hiç olmazsa dar gelirli insanlarımız ekmeğini uygun fiyata alsın. Biz fiyatımıza 1.5 TL olarak devam ediyoruz. İleride şartlar ne olur bilemiyorum ama şimdilik bu fiyata satıyoruz. Yapılan eylemler bizim dışımızdaki olaylar sonuçta sosyal ve siyasal tarafı var. Fırıncı esnafının da biz kararına bir şey demiyoruz. Kendi bilecekleri bir iş, demek ki uygun gördüler ve böyle bir karar aldılar. Bu durumu da kamuoyunun takdirine bırakıyorum
dedi.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Bilal - Ata bey tşk ederiz bizler ile görüştüğünde megsaj bize 230 Gr ekmek verirse bizde 2 TL şatariz demişlerdir ama bu megsaj ekmek fırını 200 gram ekmek çıkararak usulsüzlük yapmaya hala devam etmektedir
Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.