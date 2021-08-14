Arslantepe Höyüğü Hokey Ligi Sona Erdi

UNESCO Dünya Mirası Listesine alınan Arslantepe Höyüğü’nün isminin verildiği Hokey Ligi’nde 3 kulüp 6 takım ve 60 sporcu mücadele etti. Yeşiltepe Spor Salonu’nda oynanan müsabakalar sonucu şampiyon olan Savaşan Yıldızlar Hokey İhtisas Kulübü’nün kupasını ve sporcuların madalyalarını Gençlik Spor İl Müdürü Ebu bekir Kayhan takdim etti. Ebu Bekir Kayhan ödül takdimi sonrası yaptığı konuşmasında tüm sporcuları tebrik ederek Malatya’da sporun her branşına olan desteklerinin artarak süreceğini söyledi.

İkinci olan Anadolu Ateşi Spor Kulübü’nün kupasını ve sporcularının madalyasını Gençlik Spor Şube Müdürü Orhan Altay verirken, üçüncü olan Malatya Hokey Kulübünün kupa ve madalyalarını Yeşilyurt Belediyesi Spor Müdür Yardımcısı Ersin Yıldırım verdi.

Arslantepe Höyüğü Hokey Ligi’nde en iyi oyuncu ödülüne Cankan Pekcan seçilirken madalyasını iİl Hakem Kurulu Başkanı Enes Yılmaz takdim etti. Arslantepe Höyüğü Hokey Ligi gol kralı Arda Kocaka ödülünü tesis amiri İbrahim Kalkan, en iyi kaleci Efe Gezginci’ye ödülünü tesis görevlisi Orhan bey takdim ettiler.