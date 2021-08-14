14 Ağu 2021 - 12:30- Spor G: 13 Ağu 2021 - 17:01

Deplasmanlara Taraftar Alınmayacak

TFF Başkanı Nihat Özdemir, yeni sezonda statlara sadece çift aşılı taraftarların alınacağını hatırlatarak, deplasman takımı taraftarlarının maçlara giremeyeceğini açıkladı. Özdemir ayrıca deplasman golü kuralını kaldırdıklarını duyurdu.
Deplasmanlara Taraftar Alınmayacak mask

Nihat Özdemir, 2021-2022 sezonu öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Yeni sezonda deplasman takımı taraftarlarının statlara giremeyeceğini açıklayan Nihat Özdemir,

Deplasmanlara taraftar gelmeyecek. Ağırlıkla otobüs seyahati oluyor ve bu otobüslerde maske-mesafeye dikkat edilmiyor. FIFA ve UEFA da bizimle aynı paralelde kararlar aldı. Bu sezon için misafir takım seyircisini yasakladık. Düşüncemiz tamamen insan sağlığı

dedi.

UEFA'nın deplasmanda atılan gol kuralını kaldırdığını hatırlatan Özdemir, 

Biz de rövanşlı maçlarda deplasmanda atılan gol avantajını UEFA gibi kaldırdık. Biz zaten UEFA'nın 55 üyesinden bir tanesiyiz. UEFA'nın futbolla ilgili aldığı kararları Türkiye'mizde uygulamak ana hedeflerden bir tanesi. TFF 1. Lig play-off'larında ve Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final, yarı final karşılaşmalarında deplasman golü kuralı kaldırıldı

açıklamasında bulundu.
# uefa, nihat Özdemir, yeni sezon, tff, taraftar, malatya

14 Ağu 2021 - 12:30 Malatya- Spor

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