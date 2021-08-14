14 Ağu 2021 - 10:30- Gündem

“İnsanlarımızın iş beğenmediklerini görüyoruz”

Akpınar Mahallesi esnafını ziyaret eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ve Battalgazi ilçe başkanı Basri Kahveci de eşlik etti.