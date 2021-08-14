Esnaf ziyaretlerine Akpınar Mahallesi ile devam eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, esnafların sorun ve taleplerini dinledi. Güder, esnafların işçi bulmadaki sorunlarına temas ederek, “İnsanlarımızın iş beğenmediklerini görüyoruz” dedi.
Esnafın sorun ve taleplerini dinleyen başkan Güder, sorunların çözüm noktasında birim müdürlerine talimatlar verdi.
Esnaf gezilerine büyük önem verdiklerinin altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder,
Esnaflarımızın bir dediklerini iki etmeyiz ve kalkınması için elimizden ne geliyorsa bugüne kadar yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Esnaflarımızın işçi bulma noktasındaki sıkıntıları bizlere ilettiler. Yani 500 insanın çalıştığı bir işletmede 150 kişi çalışıyor. İnsanlarımızın iş beğenmediklerini görüyoruz. Yerel yönetimler olarak üstümüze düşen sıkıntıları ise hemen halletme gayreti içinde oluyoruz
dedi.
Esnafların sorunlarının çözümü noktasında hükümet olarak ciddi adımlar attıklarını vurgulayan AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci,
Esnaflarımızı ziyaret edip, taleplerini dinliyoruz. Pandemi nedeniyle esnaflarımız kapanma istemiyor. Vatandaşlarımıza bu yönde aşı yaptırmaları yönünde çağrıda bulunuyorlar. Bu çağrıya kulak vermemiz gerekiyor. Yerel yönetimler olarak Battalgazi Belediyemiz, deprem ve pandemide yaptıkları ile vatandaşların mağduriyetlerini giderme noktasında üstün bir çalışma ortaya koydu. Battalgazi’miz her geçen gün daha yaşanabilir bir ilçe konumuna geliyor
dedi.
(Bülten)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.