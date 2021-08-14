Önümüzdeki günlerde inşaatı başlıyor

24 Ocak tarihinde Elazığ’da yaşanan ve Malatya’da da yüksek oranda etkisi görünen deprem sonrası ‘Kentsel dönüşüm gereklilik değil, zorunluluktur’ düsturuyla harekete geçen Battalgazi Belediyesinin çalışmalarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan destek geldi. Resmi Gazete’nin 28 Haziran 2020 tarihli nüshasında yayımlanan karar ile Şehit Fevzi Mahallesi’nde 110 dönümlük alan riskli alan ilan edilmişti. Proje kapsamında, Battalgazi İlçesi Şehit Fevzi Mahallesi 679 konut, 18 dükkân ve 1 kafeterya İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi yapılacak.

Kentsel dönüşümün ilk günlerinde mahalle sakinleri projeye tepki göstermiş ve dönüşüm kapsamındaki çalışmaları istememişti. O güden bu güne mahalledeki değişim süreciyle alakalı bilgiler aktaran Şehit Fevzi Mahallesi Muhtarı Sami Cengil,

İnsan bilmediği şeye tepki gösterir. Cumhurbaşkanımız kararı yeni ilan ettiğinde vatandaşlar ne olacağını bilmiyordu. Ama sonradan baktılar ki korktukları gibi değil işler daha sistematik yürüyor. Çünkü herkes düzenli olarak kiralarını alıyor. Her ayın 10-15 arasında kiraları hesaplarına yatıyor. Verilen değer de küçümsenecek bir değer değil sonla baktılar ki çekinecek bir durum yok gösterdikleri tepki zamanla geçti

dedi.

Şehit Fevzi’ye yapılan kentsel dönüşümle beraber mahallenin daha modern bir görünüm kazanacağını belirten Cengil,

Şehit Fevzi Mahallesi’nde 2 dönemden beri muhtarlık yapmaktayım. Şehit Fevzi’nin ihalesi yapıldı. Önümüzdeki hafta ilgili firma gelip şantiyesini kuracak, şu anda mahalledeki evlerin yüzde 99.9’u yıkıldı, alan düzeltildi ve inşaata hazır hale getirildi. İlgili firmamız da netleşti. Tam tarih belli değil ama ilgili firma önümüzdeki günlerde şantiyesini kurup başlayacak. Çalışmanın 600 iş gününde tamamlanması hedefleniyor. Bu şu demek değil 600 gün motomot bekleyeceğiz anlamına gelmiyor. Tabii bu inşaat işi olduğu için insan kestiremiyor, kışın soğuk olur yazın sıcak olur, o nedenle bu ilgili firmayı ilgilendiriyor. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar, müteahhitler yapıp teslim ettikten sonra tekrar kendi mahallemize döneceğiz. Tabii mahallemiz eskisi gibi olmayacak çehresi daha gelişmiş ve modern olacak

ifadelerini kullandı.

“İNSAN BİLMEDİĞİ ŞEYE TEPKİ GÖSTERİR”

Kentsel dönüşüm kararnamesinin yayınlanmasının hemen ardından mahalle sakinleri dönüşümü istemedi ve çalışmalara tepki göstermişti. Yaşanılan o günleri değerlendiren Cengil,

İnsan bilmediği şeye tepki gösterir. Cumhurbaşkanımız kararı yeni ilan ettiğinde vatandaşlar ne olacağını bilmiyordu. Ama sonradan baktılar ki korktukları gibi değil işler daha sistematik yürüyor. Çünkü herkes düzenli olarak kiralarını alıyor. Her ayın 10-15 arasında kiraları hesaplarına yatıyor. Verilen değer de küçümsenecek bir değer değil sonla baktılar ki çekinecek bir durum yok gösterdikleri tepki zamanla geçti. Çünkü insanımız olayı yaşayarak gördüler. Şehit Fevzi Mahalle sakinleri ilk olarak tepki gösterdiğinde muhtarlık binasına toplandılar ama ben o zaman Covid hastasıydım, evdeydim. Vatandaşlarda Cuma vakti toplanıp, burada bir açıklama yapmıştı. Öyle duyulan gibi bir saldırı olmadı

kelimelerine yer verdi.

Tepki gösteren vatandaşların şu anda projeden memnun olduklarını dile getiren Muhtar Cengil,

Tepki gösterenler şu anda evlerine geçmeyi dört gözle bekliyor. ‘Ne zaman evimize geçeceğiz? İnşaat ne zaman başlayacak?’ gibi sorularla karşılaşıyorum. Haliyle yeni evlerinin nasıl olacağını merak ediyorlar. Sonuç olarak diyebilirim ki bize dönüşler gerçekten olumlu bu da yüzde 90’lık üzerindeki bir memnuniyet

dedi.

Proje tamamlandığı takdirde çevreyolu altı tabirinin ortadan kalkacağını söyleyen Cengil,

Bizim mahallenin sokakları çok dardı. Burası 40-50 yıllık bir yapılaşma vardı. O an ki ihtiyaca göre yapılmış, oturulmuş bir mahalleydi. Bu proje çevreyolu altı ve üstü meselesini ortadan kaldırdı. Hatta bu projenin çevreyolu altının üstünden daha modern bir hale getireceğini düşünüyorum

diye konuştu.

“Hala çıkmayan bir ev var” diyen Cengil, sözlerine şöyle devam etti:

O kişi de yarın o bürgün çıkacak, kendi kişisel nedenli yüzünden şimdiye kadar çıkmadı. Yani toplumu ilgilendirecek bir mesele değil o kişi de haklı olarak evine verilen değeri beğenmemiş olabilir. Ama büyük bir tepkisi yok. Sadece hukuki olarak başvurması gereken yerlere başvurdu sürecinin tamamlanmasını bekliyor. Neticede alan rezerv alanı olduğu için orası da eninde sonunda yıkılacak, o kişi de yıkılacağını biliyor. Çünkü yarın o bürgün burada evlerin inşaatı başlayacak.