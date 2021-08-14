Hesabınız çalındıysa bunlara dikkat!

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, ‘Instagram hesabınızın ele geçirildiğini düşünüyorsanız neler yapabilirsiniz?’ başlığıyla şu bilgiler paylaşıldı:
Hesabınıza erişebiliyorsanız hesabınızın şifresini, erişemiyorsanız hesaba bağlı e-posta şifrenizi değiştirebilirsiniz. Hesabınıza ulaşamıyorsanız farklı mecralardaki arkadaş listelerinizi Instagram hesabınızın çalınmış olabileceğine dair bilgilendirebilirsiniz. Instagram’da ‘Giriş yapmayla ilgili yardım al’ linkine tıklayarak adımları takip edebilisiniz. Konuya ilişkin olarak elinizdeki bilgi, ekran görüntüsü ve belgelerle kolluk kuvvetlerine veya adli makamlara şikâyette bulunabilirsiniz.
(Haber Merkezi)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.