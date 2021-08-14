14 Ağu 2021 - 11:00- Asayiş G: 13 Ağu 2021 - 16:41

Hesabınız çalındıysa bunlara dikkat!

Instagram hesabınızın ele geçirildiğini düşünüyorsanız neler yapabilirsiniz? Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili bilgi verildi.
Hesabınız çalındıysa bunlara dikkat! mask

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, ‘Instagram hesabınızın ele geçirildiğini düşünüyorsanız neler yapabilirsiniz?’ başlığıyla şu bilgiler paylaşıldı:

Hesabınıza erişebiliyorsanız hesabınızın şifresini, erişemiyorsanız hesaba bağlı e-posta şifrenizi değiştirebilirsiniz. Hesabınıza ulaşamıyorsanız farklı mecralardaki arkadaş listelerinizi Instagram hesabınızın çalınmış olabileceğine dair bilgilendirebilirsiniz. Instagram’da ‘Giriş yapmayla ilgili yardım al’ linkine tıklayarak adımları takip edebilisiniz. Konuya ilişkin olarak elinizdeki bilgi, ekran görüntüsü ve belgelerle kolluk kuvvetlerine veya adli makamlara şikâyette bulunabilirsiniz.

(Haber Merkezi)

14 Ağu 2021 - 11:00 Malatya- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Torbacı operasyonunda 1 tutuklama mask
Torbacı operasyonunda 1 tutuklama
Yıldırım ağaca isabet etti: 9 inek telef oldu mask
Yıldırım ağaca isabet etti: 9 inek telef oldu
Dün ağabeyini bugün de ağabeyinin arkadaşını vurdu mask
Dün ağabeyini bugün de ağabeyinin arkadaşını vurdu
Malatya'da cinayet! mask
Malatya'da cinayet!
Yolun karşısına geçmek isteyen kadınlara araç çarptı mask
Yolun karşısına geçmek isteyen kadınlara araç çarptı
Trafik polisleri kuryeleri bilgilendirdi mask
Trafik polisleri kuryeleri bilgilendirdi
Anket Malatya'nın en başarılı siyasetçisi kimdir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL