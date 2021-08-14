14 Ağu 2021 - 00:25- Asayiş G: 13 Ağu 2021 - 16:47

Çöp kamyonuna çarptı, kurtarılamadı

Malatya’da çöp kamyonuna çarparak takla atan otomobilin 24 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

Belgizar Abiri Şimşek
Belgizar Abiri Şimşek Tüm Haberleri
Çöp kamyonuna çarptı, kurtarılamadı mask

Alınan bilgiye göre kaza, Malatya-Elazığ karayolu üzerinde bulunan Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi’ne giden yolun girişinde meydana geldi. İddiaya göre; sürücü Mustafa Korkmaz (24) idaresindeki 44 KY 448 plakalı aracı ile Malatya istikametine seyir ederken, çöp sahası yolundan ana yola çıkararak dönmek isteyen Ö.D. (40) yönetimindeki Yeşilyurt Belediyesi’ne ait çöp kamyonuna arkadan çarptı.

Otomobil çarpmanın etkisiyle takla atarken, sürücü Mustafa Korkmaz, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Turgut Özal Tıp Merkezi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi
# malatya, kaza, asayiş

14 Ağu 2021 - 00:25 Malatya- Asayiş

Muhabir Belgizar Abiri Şimşek

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