Vaka sayısında başımızı aldık gidiyoruz  

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 31 Temmuz-6 Ağustos haftasında her 100 bin kişide görülen Koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarını açıkladı. Son bir haftada Kovid-19 vaka sayısının en çok arttığı iller, Rize, Batman, Diyarbakır, Artvin ve Bingöl olarak sıralanırken, Malatya’da da vaka sayısı 89.56’dan 147,12’ye yükseldi.

“AŞINIZI VAKİT KAYBETMEDEN OLUN”

Bakan Koca, “En az iki doz aşı olanların sayısı arttıkça vaka sayıları da düşecek. Antalya, Denizli, Tunceli ve Giresun mavi kategoriye geçen yeni illerimiz. İlk doz aşılanma oranları yüzde 75’in üzerinde. Bu üç ille birlikte düşük riskli il sayımız 21’e yükseldi. Bayburt, yüzde 55’in üzerine çıkan ilk doz aşılanma oranıyla çok yüksek risk seviyesini yüksek risk seviyesine indirdi. Bayburt, turuncu iller arasında. Ağrı, yüzde 55’in üzerine çıkan ilk doz aşılanma oranıyla çok yüksek risk seviyesini yüksek risk seviyesine indirdi. Ağrı, turuncu iller arasında” ifadelerine yer verdi.

En çok vaka artışı olan illere de dikkat çeken Koca, şu paylaşımda bulundu:

Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Rize, Batman, Diyarbakır, Artvin ve Bingöl. En az iki doz aşı olanların sayısı arttıkça vaka sayıları düşecek. Aşınızı vakit kaybetmeden olun.

MALATYA’DA VAHİM ARTIŞ

Kentte 17- 23 Temmuz döneminde 100 bin kişide 45,68 olan vaka sayısı 24-30 Temmuz döneminde 89,56, 31 Temmuz-6 Ağustos döneminde ise 147,12 oldu.

Malatya’da verilerin açıklanmaya başlandığı tarihten buyana vaka sayısı oranları şöyle:

8-14 Şubat (40,92), 15-21 Şubat (44,28), 20-26 Şubat (46,35), 27 Şubat-5 Mart (53,22), 6-12 Mart (92,66), 13-19 Mart (140,52), 20-26 Mart (283,32), 27 Mart-2 Nisan (373,87), 3-9 Nisan (504,0), 10-16 Nisan (563,79), 17- 23 Nisan (540,59), 24- 30 Nisan (320,04), 1-7 Mayıs (205,05), 8-14 Mayıs (104,45), 15-21 Mayıs (90,06), 22-28 Mayıs (73,43), 29 Mayıs-4 Haziran (77,68), 5 Haziran-11 Haziran (55,82), 12-18 Haziran (50,36), 19-25 Haziran (43,29), 26 Haziran-2 Temmuz (41,31), 3 Temmuz-9 Temmuz (32,00), 10-16 Temmuz (27,51), 17-23 Temmuz (45,68), 24-30 Temmuz (89,56), 31 Temmuz-6 Ağustos (147,12)