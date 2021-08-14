Başkan Murat: Bizi fazlasıyla mutlu etti

Bakan Bilgin’den umutlandıran açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in “Orman işçileri ve geçici işçilerin kadroya alınması konusunda da bu sözleşme içerisinde bir anlayış birliğine vardık. Çeşitli sektörlerde; madenlerde, petrol iş kolunda ve şeker iş kolunda sektörün kendi iş kolunun iç sorunları konusunda da kapsamlı çalışma yaptık. Onlarda da çok ciddi bir düzenleme yaptık. Bütün bu oranların aynı zamanda bütün sosyal hakları da aynı ölçüde arttırdığının altını çizmek isterim” sözleri Malatya Şeker Fabrikası’nda yıllarca kadro bekleyen işçileri umutlandırdı. İşçiler, bu sözün bir an önce gerçekleşmesini beklerken Şeker-İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Nuri Murat, Bakan Bilgin’in bu sözlerini BUSABAH gazetesine ve BUSABAH TV’ye konuşarak değerlendirdi.

Hak-İş ve Türk-İş konfederasyonları arasında çerçeve protokolünün imzalandığını ifade eden Murat, kendisinin de müzakere heyetinde olduğunu anımsatarak, gerçekleştirilen sözleşmenin çok güzel olduğunu söyledi.

“İŞÇİLERİ TANIYAN BİR BAKANLA MUHATABIZ”

Geçici işçi sorununun çözümünün en büyük beklentileri olduğunu dile getiren Murat,

Masada biten sözleşmenin her zaman en iyi biten sözleşme olduğunu söylüyoruz. Hem rakamlar açısından da istediğimiz rakam olmasa da verilen rakam iyi bir rakam. Çünkü ülkenin ekonomik şartları ortada. Ancak bizim en büyük beklentimiz geçici işçi sorununun çözümü. Ömrünü, gençliğini buralara veren, 18-19 yaşlarında buraya gelen, şimdi 50-55 yaşlarında olan geçici işçiler var. Bizim en büyük beklentimiz, en büyük talebimiz geçici işçilerin kadro alması. Bununla ilgili maalesef bir sonuç alamadık. Dün çerçeve protokolünde Sayın Bakanın da ifade ettiği bir konu vardı. Bu konu bizi fazlasıyla mutlu etti. İnşallah bunun devamı gelir. Bu konuda ciddi bir adım atılır ve bununla ilgili bir çalışma yapılırsa bu sorun tamamen çözülür. Çünkü özellikle Sayın Bakanımız 3 kurumdan bahsetti. Orman işçileri, petrol iş kolunda çalışanlar ve şeker iş kolunda çalışanlarıyla ilgili bir çalışma yaptıklarını söyledi. Ve Sayın Bakanımızın çok güzel ve olumlu bir girişimi var. Çünkü sendika ve işçileri tanıyan bir bakanla muhatabız. Bu da bizi mutlu ediyor. İnşallah geçici işçi sorunu da çözülmüş olur

diye konuştu.

“BU SEKTÖRÜN DIŞARIDA BİR OKULU YOK”

Malatya’da kendi bünyelerinde çalışan 100 geçici işçi olduğunu belirten Murat,

Malatya’da yaklaşık 100 tane geçici işçi var. Türkşeker’de kalan ve Türkiye genelindeki işçi sayısı bin 300 kişi. Bunlar şirkete ve devlete fazla ek bir yük getirmiyor. Çünkü bunlar yılda 10 ay çalışıyor. Bunlar kamu çalışanı olduğu için genel sağlık sigortası primi 12 ay yatıyor. Çalıştırılmayan 2 ay süre zarfında da işi taşeron ve müteahhitlere yaptırıyoruz. Artık bu insanlar kendi dalında uzmanlaşmış insanlar. Bu sektörün dışarıda bir okulu yok. Bundan dolayı bu işçiler yıllarca burada çalışan ve kendi dalında uzmanlaşan insanlar. Eğer bu işçiler kadro alırsa bu şirket biraz daha rahat nefes alır

şeklinde konuştu.