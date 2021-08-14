Demiriz şehitlerinin adları yaşatılıyor

Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Demiriz Mahallesi'ndeki tren istasyonunda, 12 Haziran 1996 yılında terör örgütü PKK tarafından düzenlenen hain saldırıda 6 TCDD çalışanı ile 2 sivil şehit düşmüştü. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından vatandaşlarında destekleriyle Demiriz şehitlerinin adlarını yaşatmak amacıyla Şehitlik Anıtı yapıldı.

TCDD 5.Bölge Müdürü Ali Seydi Felek, olayın yıldönümünde şehitlerin anıtını ziyaret etti. Demiriz’de yaşayan vatandaşların iş birliği ile hazırlanan anıta gerçekleşen ziyarette ayrıca, şehitler için Kuran-i Kerim okutuldu. Gerçekleşen ziyarete, TCDD 5. Bölge Müdürü Ali Seydi Felek’in yanı sıra görevliler ile şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. TCDD 5.Bölge Müdürü Ali Seydi Felek, sonrasında şehit evini ziyaret etti.

“25 YIL GEÇMESİNE RAĞMEN ACILARI HALA TAZE”

Demiryolcu şehitlerinin adlarını yaşatmak bizlerin vefa borcudur diyen 5.Bölge Müdürü Ali Seydi Felek,

Demiriz’de vatandaşlarımızın da katkılarıyla çok anlamlı Şehitlik Anıtı yaptık. PKK gibi hain terör örgütlerine en güzel yanıtı birlikte güçlü durarak veriyoruz. Demiriz şehitlerimiz bu vesile ile sonsuza dek hatırlanacak. Onlar bayrak, vatan için şahadete erdiler. Hepsinden Allah razı olsun. Demiriz şehitlerimiz nezdinde tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ailelerimiz de şehitlerimizin bizlere bıraktığı emanetlerdir. Şehitlerimizin ailelerini ziyaret etmeye devam edeceğiz. Her birisinin acısını yüreğimizde hissediyoruz. 25 yıl geçmesine rağmen acıları hala taze. Şehitlerimiz adına fidan dikimi ve bugünde anıt yaparak aziz hatıralarını sonsuza dek yaşatmak istedik

diye konuştu.

OLAY

12 Haziran 1996'da saat 23.00'da ellerinde silahlarla 8 PKK'lı terörist, Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Demiriz Mahallesi'ndeki Demiriz Tren İstasyonu'nda bulunan 6 çalışan ve 2 sivili rehin aldı. PKK'lı teröristler istasyonda görev başındaki Kubilay Fidan, Aziz Ekici, İsmail Berber, Abuzer Sağnak, Bedrettin Gümüstepe ve İsmail Eryigit ile istasyonda bulunan sivil Halil İbrahim Yavan ve Cuma Çiçek'e ateş açtı. İstasyonda bulunan 8 kişi olay yerinde şehit düştü.

Olaydan 25 yıl sonra ilk kez şehitler için Demiriz Tren İstasyonu'nda anma etkinliği düzenlenmişti.