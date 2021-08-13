Ahırda korkutan yangın

Edinilen bilgilere göre yangın, gece saatlerinde Savaklı Mahallesinde Feyzullah Akkurt'a ait ahırda meydana geldi. Yangın mahalle sakinlerinin yardımıyla İtfaiye ekipleri tarafından kısa söndürüldü. Yangında, 2 inek telef olurken 10 ton saman ve 5 ton yonca yandı.

Jandarma ekiplerinin yangınla ilgili inceleme çalışmaları devam ediyor.

(İHA)