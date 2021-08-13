Battalgazi İlçesine bağlı Orduzu Mahallesi Vaizpınarı Caddesi’nde ikamet eden Mehmet Atilla, bahçesine hem belediye hem de çevredeki vatandaşlar tarafından hafriyat döküldüğünü iddia ederek ilgili kişilerden hafriyatları kaldırmasını istedi.

Yaklaşık 1 yıldır hafriyatların kaldırılması için sürekli dilekçe verdiklerini ama taleplerine karşılık bir cevap alamadıklarını söyleyen Mehmet Atilla, yetkililerden yardım bekliyor. Kendisine ait arazinin molozlarla işgal edildiğini kaydeden Atilla,

Bir yıldır Belediyeye verdiğim dilekçeye cevap alamadım. Burada görülen arsa bana ait ve tapulu malım. Gerek Belediyeler, gerek se çevrede oturan vatandaşlar tarafından daha önceden dökülen bu yığınlar artık bizleri bezdirdi. En son birkaç gün önce belediyeye ait bir kamyon yine buraya hafriyat döktü. Belediyeyi aradım ama bir iş makinesi yolladılar yola dökülen kısmı temizlediler. Arsamın içine döktükleri hafriyat yine orada kaldı. Mağduriyetimize kulak asan olmuyor. Yetkililerde ricam bu hafriyatları kaldırsınlar

ifadelerine yer verdi.