13 Ağu 2021 - 15:26- Gündem G: 13 Ağu 2021 - 15:29

Sokak isimleriyle ilgili bir çalışma yürütülüyor

Malatya Kültür ve Yaşam Derneği, geçmişten gelen ancak çeşitli vesilelerle değiştirilmiş olan bazı sokak isimlerinin eski isimlerine dönüştürülmesi için bir çalışma başlattı.

Belgizar Abiri Şimşek
Belgizar Abiri Şimşek Tüm Haberleri
Sokak isimleriyle ilgili bir çalışma yürütülüyor mask

Kısa bir süre önce Atilla Kantarcı başkanlığında yeni bir oluşum yapan Malatya Kültür ve Yaşam Derneği, kentin kültürüne katkı sağlamak amacıyla bir dizi çalışma başlattı. Dernek, son dönemlerde çeşitli vesilelerle değiştirilmiş olan bazı sokak isimlerinin geçmişten gelen ve herkesin hafızalarında silinmemek üzere yer edinmiş eski hallerine dönüştürülmesi için başlattığı çalışmayı sürdürüyor.

“PROJEMİZDE BÜYÜK BİR AŞAMA KAYDETTİK”

Malatya Kültür ve Yaşam Derneği Başkanı Atilla Kantarcı,

Son dönemlerde çeşitli vesilelerle değiştirilmiş olan bazı sokak isimlerinin geçmişten gelen, hepimizin hafızalarında silinmemek üzere yer edinmiş eski hallerine dönüştürülmesi için çalışmalarımız aralıksız olarak devam ediyoruz

dedi.

Kantarcı, sokak isimleriyle ilgili başlattıkları çalışmanın titiz bir şekilde yürütüldüğünü kaydederek, 

Kent hafızasının korunmasında önemli bir yeri olduğuna inandığımız sokak, yer, mekânların kadim isimlerinin değiştirilmemesi konusundaki hassasiyetimiz dolayısıyla üzerine titizlikle eğildiğimiz projemizde büyük aşama kaydettik. Projemizin hayata geçirilmesinde her türlü destekleri ile yanımızda olan Malatya Büyükşehir Belediye’mize ve Malatya Kent Konseyi’ne şükranlarımızı sunuyoruz

diye konuştu.

13 Ağu 2021 - 15:26 Malatya- Gündem

Muhabir Belgizar Abiri Şimşek

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