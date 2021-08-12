Trabzonspor Maçında Karaoğlan’a Görev

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, ilk hafta oynanacak maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı. Yeni Malatyaspor’un, sezonun ilk haftasında 16 Ağustos Pazartesi akşamı saat 19.15’te sahasında Trabzonspor’u konuk edeceği karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay. Süper Lig’in ilk haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler şöyle:
13 AĞUSTOS CUMA
20.30 Beşiktaş - Ç.Rizespor: Zorbay Küçük
14 AĞUSTOS CUMARTESİ
19.15 Fatih Karagümrük - Gaziantep Futbol Kulübü: Cüneyt Çakır
21.45 Altay - Kayserispor: Suat Arslanboğa
21.45 A.Hatayspor - Kasımpaşa: Arda Kardeşler
15 AĞUSTOS PAZAR
19.15 M.Başakşehir - Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
21.45 Fraport Tav Antalyaspor - Göztepe: Yasin Kol
21.45 Adana Demirspor - Fenerbahçe: Ali Şansalan
16 AĞUSTOS PAZARTESİ
19.15 Yeni Malatyaspor - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
19.15 DG Sivasspor - İH Konyaspor: Fırat Aydınus
21.45 Giresunspor - Galatasaray: Erkan Özdamar
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, ilk hafta oynanacak maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı. Yeni Malatyaspor’un, sezonun ilk haftasında 16 Ağustos Pazartesi akşamı saat 19.15’te sahasında Trabzonspor’u konuk edeceği karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay. Süper Lig’in ilk haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler şöyle:
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.