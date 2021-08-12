12 Ağu 2021 - 17:40- Spor G: 12 Ağu 2021 - 17:46

Trabzonspor Maçında Karaoğlan’a Görev

Süper Lig’de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler açıklandı. Buna göre Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçında Atilla Karaoğlan görev alacak.

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
Trabzonspor Maçında Karaoğlan’a Görev mask

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, ilk hafta oynanacak maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı. Yeni Malatyaspor’un, sezonun ilk haftasında 16 Ağustos Pazartesi akşamı saat 19.15’te sahasında Trabzonspor’u konuk edeceği karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay. Süper Lig’in ilk haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler şöyle:

13 AĞUSTOS CUMA
20.30 Beşiktaş - Ç.Rizespor: Zorbay Küçük

14 AĞUSTOS CUMARTESİ
19.15 Fatih Karagümrük - Gaziantep Futbol Kulübü: Cüneyt Çakır
21.45 Altay - Kayserispor: Suat Arslanboğa
21.45 A.Hatayspor - Kasımpaşa: Arda Kardeşler

15 AĞUSTOS PAZAR
19.15 M.Başakşehir - Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
21.45 Fraport Tav Antalyaspor - Göztepe: Yasin Kol
21.45 Adana Demirspor - Fenerbahçe: Ali Şansalan

16 AĞUSTOS PAZARTESİ
19.15 Yeni Malatyaspor - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
19.15 DG Sivasspor - İH Konyaspor: Fırat Aydınus
21.45 Giresunspor - Galatasaray: Erkan Özdamar
# yeni malatyaspor, süper lig, hakemler, ATİLLA KARAOĞLAN
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12 Ağu 2021 - 17:40 - Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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