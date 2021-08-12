4 gaspçı tutuklandı

Gasp Büro Amirliğine giden H.B.O, Battalgazi ilçesi Çarmuzu Mahallesi'nde bir otomobil ve minibüsünün C.G, A.F, B.G. ile O.G. tarafından gasp edildiğini, 2 gün boyunca alıkonularak, darp edildiğini ve 100 bin liralık senede zorla imza attığını belirterek şikâyetçi oldu.

Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ekipler, firari şüpheli C.G.’yi yakalarken, suça konu bir adet 100 bin TL’LİK senet ve gasp edilen araç ele geçirildi.

(Haber Merkezi)