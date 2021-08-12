Aşısız Gazeteciler De Giremeyecek!

Aşı olmayan gazeteci maça giremeyecek. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından hazırlanan yeni talimat gereği, aşı olmayan seyirciler stada giremeyecek. Bu kapsamdaki kısıtlamaları genişleten federasyon, Türkiye Spor Yazarları Derneği’den (TSYD) aşı olmayan gazetecilerin de stada sokulmamasını istedi. TFF ile ortaklaşa bir çalışma sürdüren TSYD’nin açıklaması şöyle: TFF’nin hazırladığı talimat gereği, aşı olmayan spor yazarı, muhabir, foto muhabiri ve kameramanlar müsabakalara giremeyecek. Meslektaşlarımızın sezon öncesi her türlü tedbiri alacağından kuşkumuz yoktur.