Aşısız Gazeteciler De Giremeyecek!

Aşı olmayan gazeteci maça giremeyecek. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından hazırlanan yeni talimat gereği, aşı olmayan seyirciler stada giremeyecek. Bu kapsamdaki kısıtlamaları genişleten federasyon, Türkiye Spor Yazarları Derneği’den (TSYD) aşı olmayan gazetecilerin de stada sokulmamasını istedi. TFF ile ortaklaşa bir çalışma sürdüren TSYD’nin açıklaması şöyle: TFF’nin hazırladığı talimat gereği, aşı olmayan spor yazarı, muhabir, foto muhabiri ve kameramanlar müsabakalara giremeyecek. Meslektaşlarımızın sezon öncesi her türlü tedbiri alacağından kuşkumuz yoktur.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.