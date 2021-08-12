12 Ağu 2021 - 16:51- Spor G: 12 Ağu 2021 - 17:45

YMS Hasan Özkan’la Anlaştı

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor son olarak Balıkesirspor forması giyinen 23 yaşındaki orta saha Hasan Özkan ile anlaşmaya vardı.

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
YMS Hasan Özkan’la Anlaştı mask

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor son olarak Balıkesirspor forması giyinen 23 yaşındaki orta saha Hasan Özkan ile anlaşmaya vardı. Belçika’da futbol hayatına başladıktan sonra Belçika 1. Lig ekibi KV Oostende takımında iki sezon boyunca maça çıkan Hasan Özkan geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig ekibi Balıkesirspor’a transfer oldu. Balıkesirspor ile 9 maça çıkan orta saha oyuncusu daha önce U16, U17, U18, U19 ve U21 Türk Milli takımlarının da formalarını giydi. Federasyonun sitesinde lisansı çıktığı görünen genç oyuncu Nurettin Soykan Tesisleri’nde süren Trabzonspor maçı hazırlıklarına takımla birlikte başladı.
# hasan Özkan, yeni malatyaspor, TFF 1. Lig, Balıkesirspor
# YENİ MALATYASPOR İLE İLİŞKİLİ:
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12 Ağu 2021 - 16:51 Malatya/ Yeşilyurt- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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