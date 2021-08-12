Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor son olarak Balıkesirspor forması giyinen 23 yaşındaki orta saha Hasan Özkan ile anlaşmaya vardı. Belçika’da futbol hayatına başladıktan sonra Belçika 1. Lig ekibi KV Oostende takımında iki sezon boyunca maça çıkan Hasan Özkan geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig ekibi Balıkesirspor’a transfer oldu. Balıkesirspor ile 9 maça çıkan orta saha oyuncusu daha önce U16, U17, U18, U19 ve U21 Türk Milli takımlarının da formalarını giydi. Federasyonun sitesinde lisansı çıktığı görünen genç oyuncu Nurettin Soykan Tesisleri’nde süren Trabzonspor maçı hazırlıklarına takımla birlikte başladı.
12 Ağu 2021 - 16:51- Spor Güncelleme: 12 Ağu 2021 - 17:45
YMS Hasan Özkan’la Anlaştı
Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor son olarak Balıkesirspor forması giyinen 23 yaşındaki orta saha Hasan Özkan ile anlaşmaya vardı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.