12 Ağu 2021 - 16:04- Spor G: 12 Ağu 2021 - 16:17

Yeşilyurt Belediyespor Transfere Başladı

Teknik direktörlük görevine Hayati Palancı’nın getirildiği Yeşilyurt Belediyespor’da transfer çalışmaları hız kazandı. Kulüpten yapılan açıklamada 4 oyuncuyla anlaşıldığı duyuruldu

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
Yeşilyurt Belediyespor Transfere Başladı mask
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TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Malatya Yeşilyurt Belediyespor, teknik direktör sorununu çözüme kavuşturduktan sonra transfer çalışmalarına hız verdi. Hayati Palancı’nın göreve başlamasının ardından gecikmeli şekilde sezon hazırlıklarına start veren turuncu yeşilli kulüp bu sezon düşük bütçeli mütevazi bir kadroyla ligde mücadele edecek. Yeni Malatyaspor Kulübü ile yapılan güç birliği anlaşmasının rafa kaldırılmasının ardından 4-5 Eylül’de başlayacak sezon öncesinde kalan haftalarda nasıl bir yol haritasının çizileceği merakla beklenen Yeşilyurt Belediyespor’da transfer edilen oyuncular sosyal medyadan duyuruldu. Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Yeni Malatyaspor altyapısında oynayan savunma oyuncusu Alperen Arslan, orta saha oyuncusu Mehmet Süha Yiğit ve Etimesgut Belediyespor’lu orta saha oyuncusu Caner Yılmaz ile anlaşmaya varıldığı paylaşıldı. Turuncu yeşilliler, bir önceki sezonki kadroda yer alan kanat oyuncusu Deniz Ataç ile de sözleşme yenilediğini paylaştı.
# yeşilyurt belediyespor, transfers, TFF 3. Lig
# YEŞİLYURT BELEDİYESPOR İLE İLİŞKİLİ:
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12 Ağu 2021 - 16:04 Malatya/ Yeşilyurt- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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