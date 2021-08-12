Yeşilyurt Belediyespor Transfere Başladı

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Malatya Yeşilyurt Belediyespor, teknik direktör sorununu çözüme kavuşturduktan sonra transfer çalışmalarına hız verdi. Hayati Palancı’nın göreve başlamasının ardından gecikmeli şekilde sezon hazırlıklarına start veren turuncu yeşilli kulüp bu sezon düşük bütçeli mütevazi bir kadroyla ligde mücadele edecek. Yeni Malatyaspor Kulübü ile yapılan güç birliği anlaşmasının rafa kaldırılmasının ardından 4-5 Eylül’de başlayacak sezon öncesinde kalan haftalarda nasıl bir yol haritasının çizileceği merakla beklenen Yeşilyurt Belediyespor’da transfer edilen oyuncular sosyal medyadan duyuruldu. Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Yeni Malatyaspor altyapısında oynayan savunma oyuncusu Alperen Arslan, orta saha oyuncusu Mehmet Süha Yiğit ve Etimesgut Belediyespor’lu orta saha oyuncusu Caner Yılmaz ile anlaşmaya varıldığı paylaşıldı. Turuncu yeşilliler, bir önceki sezonki kadroda yer alan kanat oyuncusu Deniz Ataç ile de sözleşme yenilediğini paylaştı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.