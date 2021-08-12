MBB’nin Fikstürü Belli Oldu

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler Voleybol 1. Ligi’nde 2021-2022 voleybol sezonunun fikstür çekimi, Federasyonun Ankara Merkez Ofisi’nde yapıldı. TVF Youtube kanalından gerçekleşen kura çekimini, TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu ve TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış gerçekleştirdi. Malatya Büyükşehir Belediyesi B Grubu’nda bu sezon Maliye İhtisas, TED Ankara Kolejliler, TÜRŞAD, Erzin Yeşilkentspor, Hatayspor, Develi Belediye, Melikgazi Belediye, Akkuş Belediye, Haliliye Belediye, Şanlıurfa Belediye ve Niksar Belediye takımlarıyla mücadele edecek. Turuncu yeşilliler sezonun ilk haftasında evinde TED Ankara Kolejlileri konuk edecek. Erkekler 1. Lig A ve B Grubu’nda 1. Devre Karşılaşmaları 09 Ekim – 18 Aralık 2021 tarihleri arasında, 2. Devre karşılaşmaları 9 Ocak – 20 Mart 2022 tarihleri arasında oynanacak.

Büyükşehir’in sezonun ilk yarısındaki maç fikstürü şöyle: 1.hafta: Malatya BŞB-TED Ankara, 2.hafta: Maliye İhtisas-Malatya BŞB, 3.hafta: Malatya BŞB-Melikgazi BLD. 4.hafta: TÜRŞAD-Malatya BŞB, 5.hafta: Malatya-Akkuş BLD 6.hafta: Niksar BLD-Malatya BŞB. 7.hafta: Malatya BŞB-Hatayspor, 8.hafta: Erzin Yeşilkent-Malatya BŞB, 9.hafta: Malatya BŞ.-Haliliye BLD, 10.hafta: Şanlıurfa BŞB-Malatya BŞB, 11.hafta: Malatya BŞB-Develi BLD