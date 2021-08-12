12 Ağu 2021 - 15:12- Gündem G: 12 Ağu 2021 - 15:35

SEL FELAKETİNDE CAN KAYBI 9'A YÜKSELDİ!

Kastamonu’da meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 9’a yükseldi.

Beyza Nur GÜL
Beyza Nur GÜL Tüm Haberleri
SEL FELAKETİNDE CAN KAYBI 9'A YÜKSELDİ! mask

Kastamonu’da etkili olan kuvvetli sağanak yağış sebebi ile birçok ilçe ve köy merkezi sular altında kaldı. Meydana gelen felaketin ardından acı bilançoyu AFAD açıkladı. AFAD'ın yaptığı açıklamada,

Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu’da 9 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bartın’da kaybolan 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir.

ifadelerine yer verildi.
# afad, Sel Felaketi, malatya, kastamonu

12 Ağu 2021 - 15:12 Malatya- Gündem

Muhabir Beyza Nur Gül

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