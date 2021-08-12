SEL FELAKETİNDE CAN KAYBI 9'A YÜKSELDİ!

Kastamonu’da etkili olan kuvvetli sağanak yağış sebebi ile birçok ilçe ve köy merkezi sular altında kaldı. Meydana gelen felaketin ardından acı bilançoyu AFAD açıkladı. AFAD'ın yaptığı açıklamada,

Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu’da 9 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bartın’da kaybolan 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir.

ifadelerine yer verildi.